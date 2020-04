Een (gevuld) ei hoort erbij

Nodig

Voor 20 gevulde eieren

10 eieren

3 el mayonaise

1 el ketchup

tabasco naar smaak

peper en zout

1 el wodka

handvol borrelnootjes

Bereiden

Kook water in een pan en voeg dan de eieren toe. Kook ze in 10 minuten hard. Laat de eieren schrikken onder koud stromend water en laat ze verder afkoelen. Pel de eieren en snijd ze in de lengte doormidden. Wip voorzichtig de dooiers eruit en doe die in de bak van de keukenmachine of in een schaal als u geen keukenmachine heeft.

Voeg de mayonaise, wodka, ketchup en tabasco toe. Mix in de keukenmachine of met een staafmixer tot een gladde crème. Doe deze in een spuitzak en spuit mooie toefjes in de halve eieren. Leg de borrelnootjes op een plank en rol er met een deegroller over (of doe ze in een plastic zak en sla er met een hamer op). Strooi het borrelnootjesgruis op een schaal en zet de eieren erop.

Hoe delen?

Doe de vulling in een boterhammenzakje en knoop dat stevig dicht. Leg de halve eieren in een bakje en leg het boterhammenzakje erbij. Uw buren of vrienden hoeven alleen maar een puntje van het zakje af te knippen om het als spuitzak te kunnen gebruiken en kunnen zo zelf de eieren vullen. Als je dat zelf te lang van tevoren doet, wordt de vulling ranzig. De borrelnootjes zou ik achterwege laten.