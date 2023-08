Dit zijn de 10 goorste hotel-objecten: ’Gebruik nooit de föhn’

Niets ten nadele van het schoonmaakpersoneel, hoor. Ze doen echt hun best, maar als je in acht uur tijd 30 (of meer) kamers moet klaarmaken voor de volgende gasten, is het een kwestie van keuzes maken. Eerder bleek uit onderzoek van de Consumentenbond en Kassa al dat de hygiëne in sommige hotels te wensen overlaat. Wat blijken de 10 meest vieze hotel-objecten te zijn? VROUW-journalist Marijke zocht het uit.

De top 10:

1. De hotelföhn: Wie had dat gedacht, maar de föhn schijnt het smerigste object uit het onderzoek te zijn. Een hotelföhn wordt namelijk vrijwel nooit afgesopt, terwijl iedereen ’m in z’n handen heeft. Tel daarbij op dat er soms haren verstrikt raken in het blaasrooster en dat je hem meestal gebruikt na een warme douche in een niet al te best geventileerde badkamer, et voilà: een bacterie-walhalla.

2. De afstandsbediening(en): Zeg nou zelf, hoe vaak maak je de afstandsbediening thuis schoon? En wat is vaak het eerste wat je doet als je op je hotelkamer komt? Checken welke kanalen de tv heeft en of de airco het doet. Ik bedoel maar…

3. De beddensprei: Oké, meestal is écht het allereerste wat mensen doen na een vermoeiende reis, op het bed ploffen om de matras te checken. Met de vieze, zweterige reisoutfit en vaak ook de schoenen nog aan. En veert het lekker? Die sprei gaat echt niet na elke gast in de was… Bedenk dat de volgende keer, voordat je je achterover laat vallen.

4. Lichtknopjes: Meestal gaan de lampen tegenwoordig centraal aan met de hotelkaart. Maar dan wil je ’s avonds in bed nog even lezen en doe je het nachtlampje aan. Die worden bij de schoonmaak blijkbaar altijd vergeten, want ze kwamen behoorlijk slecht uit de hygiënetest.

5. Drinkglazen: Wees blij als er gesealde plastic drinkbekers op de wastafel staan. Drink liever niet uit echt glaswerk, of neem het mee uit het restaurant. Schoonmakers gaan bij jou op de kamer echt geen afwasje doen. Vaak worden ze alleen even met water omgespoeld en met een doekje schoongewreven. Geloof me, ze zijn alleen voor het oog schoon.

6. De vloerbedekking: Veel mensen vinden het ’t toppunt van luxe om tijdens de vakantie lekker op hun blote voeten in het hoogpolige hoteltapijt weg te zakken. Ook op dat hoogpolige kleed zijn al heel wat voetstappen, met en zonder schoenen aan, gezet. Natuurlijk wordt er na elke gast grondig stofgezogen, maar desondanks blijft er nog van alles in achter: huidschilfers, haren, teennagels, straatvuil… Met een beetje geluk wordt dat er één keer per jaar uitgestoomd…

7. De decokussentjes: Het staat zo leuk, al die gezellige kussentjes op het bed. Maar wat doe je ermee als je gaat slapen? Juist: je geeft ze een slinger en gooit ze op de grond. Je weet wel, op dat tapijt waar we het net over hadden. Ga er om die reden ook alsjeblieft nooit met je hoofd op liggen.

8. Het matras: Het beddengoed is vrijwel altijd op hoge temperatuur fris gewassen, dus dat zit wel snor, maar wat zit eronder? Niet alleen wij vinden het fijn in een warm klimaat. Ook andere beestjes, zoals de bedwants, gaat er graag heen op vakantie. En die drinken geen sangria, maar ons bloed. Je gaat er heus niet dood van, maar de hele vakantie jeuk is toch geen pretje.

9. De wastafel: Er gaat heus een doekje overheen, hoor. Maar waar is dat doekje geweest voordat de wastafel ermee werd gepoetst? Proeven hebben uitgewezen dat je er toch maar beter niet je tandenborstel zo op kunt leggen, of je beugel, bitje of andere prothese.

10. De telefoon: Niet dat we hem nog vaak gebruiken, maar stel dat je voor de lol toch even ouderwets roomservice wilt bellen met de vaste telefoon… Uh, doe maar niet. Of pak eerst een doekje…

Fijne vakantie…

Meer VROUW

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier. Verder kun je ons natuurlijk op de voet volgen op TikTok, Facebook en Instagram.