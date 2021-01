Hét geheim achter het volhouden van goede voornemens

Wees realistisch

Wat je ook doet, doe het stapje voor stapje. Als je veel verschillende goede voornemens hebt, zie je door de bomen het bos niet meer. Houd het klein en vooral realistisch, want mensen houden stiekem helemaal niet zo van veranderingen. Door een waslijst aan goede voornemens te verzinnen, is de kans op mislukking groter. Beperk je daarom tot één goed en vooral realistisch voornemen, bijvoorbeeld: ik wil in drie maanden tijd drie kilo kwijt. En houd je daaraan vast.

Maak een waterdicht plan

Een goed voornemen is makkelijker na te komen, als je het heel concreet maakt. Maak een actieplan om je doel: spreek met jezelf af wanneer je het doel bereikt wil hebben en wat het gewenste eindresultaat is. Door een doel te stellen, geef je jezelf een eindpunt waarvan je gevoelsmatig niet kunt afwijken. Wil je bijvoorbeeld meer bewegen? Schrijf op wat jouw wekelijkse vaste sportdagen zijn. Misschien is het ook een goed plan om je vooruitgang bij te houden... want een beetje trots zijn op jezelf, kan nooit kwaad!

Bedenk wat je wil, niet wat je moet!

We moeten allemaal enorm veel van onszelf. Dit is niet alleen vermoeiend en stressvol, maar ook niet de beste basis om je voornemen(s) na te komen. Denk niet: 'Ik zou eigenlijk maat 38 moeten hebben' of 'Ik moet stoppen met roken'. Maar vraag jezelf af, waarom je dit goede voornemen hebt. Bedenk dus wat je wil, in plaats van wat je moet: 'Ik wil een strakker lijf en fit zijn' of 'Ik wil gezond oud worden'. Door het positieve resultaat te benoemen en voor je te zien, is de weg ernaartoe makkelijker. Bovendien: van allerlei dingen moeten, worden we niet vrolijk.

Neem je tijd

Als je jezelf wat tijd gunt, is het makkelijker om de goede voornemens in heel 2021 vol te houden. Het duurt namelijk 21 dagen om jezelf een nieuwe 'activiteit' eigen te maken. Sterker nog: pas na zes maanden is dit onderdeel van je routine. Wees dus een beetje geduldig. Ga je een keertje de mist in, omdat je die heerlijke kaaspizza niet kon laten staan?

Geen paniek. Een foutje maken mag en is heel normaal. Het zou raar zijn als je nooit terugvalt in je oude patroon. Zorg er daarna wel voor dat je de draad weer oppakt en je doel voor ogen houdt. Het kan ook helpen om je ambitie per maand te maken. Een plan 31 dagen volhouden is namelijk makkelijker, dan 365 dagen. Als je één maand af kunt vinken, volgt de rest vanzelf.

Beloon jezelf!

Vergeet jezelf niet te belonen! De hele week supergezond gegeten? Trakteer jezelf dan zondagavond op iets lekkers. Of heb je heel januari geen druppel alcohol gedronken? Dat mag je op 1 februari de teugels lekker laten vieren, met een paar glazen champagne. Zou houd je het leuk voor jezelf en houd je het zonder problemen vol tot 31 december 2021!

