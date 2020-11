’Wie mogen als eersten het vaccin tegen corona?’

Bekijk ook: Pfizer wil eind 2020 vaccineren

Dat betekent dus dat straks niet iedereen tegelijkertijd aan de beurt is: het duurt wel even voordat alle Nederlanders (ruim 17 miljoen, red.) zijn ingeënt. Er is dus niet voor iedereen meteen een vaccin beschikbaar, naar verwachting komt de Gezondheidsraad in december met een advies wie als eersten mogen. Vermoedelijk zijn eerst de ouderen, mensen met een kwetsbare gezondheid en zorgpersoneel aan de beurt. Al zijn er ook argumenten om juist eerst de jóngeren te vaccineren.

Versoepelde coronamaatregelen

Het kan zijn dat de huidige coronaregels worden versoepeld voor mensen die het vaccin hebben gehad en dat mensen zonder vaccinatie zich nog langer aan de maatregelen moeten houden, kondigde minister Hugo de Jonge (volksgezondheid) gisteren aan in het AD. „Maar dit moet nog allemaal worden uitgewerkt en regels kunnen pas worden versoepeld als er een hoge vaccinatiegraad is.”

De meeste Nederlanders - 7 op de 10 - willen zich volgens een onderzoek van Nieuwsuur laten inenten tegen corona. 13% wil dit absoluut niet en 16% twijfelt. Het is alleen de vraag of de hele bevolking is beschermd als slechts 70% is gevaccineerd.

