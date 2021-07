Marianne kookt voor Limburg: ’Zonder eten kun je niet leven’

Marianne: „De positieve reacties motiveren mij om door te blijven gaan.” Ⓒ Eigen beeld

De overstromingen in Limburg hebben veel mensen getroffen. In Valkenburg is de ravage enorm. De Telegraaf meldde eerder al dat Nederlanders massaal te hulp schieten. Één van hen is Marianne Weihrauch (52) uit Kerkrade. Samen met haar dochter van 17 draagt ze een steentje bij door maaltijden te koken voor de mensen die het nodig hebben. „Als iedereen dit zou doen, zijn er toch weer een hoop buiken gevuld.”