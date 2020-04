Blijf jij dit zonnige paasweekend binnen?

Het ideale weer voor een gezellige paasbrunch met familie dus. Uit onderzoek van EenVandaag onder 28.000 leden van hun opiniepanel, lapt één op de zes mensen dit advies aan hun laars en gaat toch familie zien.

Afstand

De meeste mensen die op paasbezoek gaan, blijven naar eigen zeggen op 1,5 meter afstand en denken dat dat genoeg is, aldus EenVandaag. Zij voelen zich fit en de ander ook, is hun argument. "We hebben geen van allen klachten en zitten allemaal in een risicogroep. Mijn schoonzus is maar alleen en we laten haar niet zitten op zulke dagen", schrijft iemand. Ook een achter- of voortuin biedt uitkomst. "We hebben een grote tuin met voldoende zitplaatsen op ruime afstand. Fijn dat dat kan."

Toch twijfelen mensen ook in deze groep of het gaat lukken om voldoende afstand te houden tot hun dierbaren. Veel van hen hebben de intentie om voorzichtig te zijn, maar geven ook toe dat het in de praktijk moeilijk wordt. Zo zegt een ondervraagde: "Ik ga op bezoek bij mijn zus en zwager en twee (volwassen) kinderen. We proberen afstand te houden, maar dat zal ongetwijfeld niet lukken. We zijn voorzichtig, maar het blijft een risico."

Bekijk ook: Helft van Nederland denkt in augustus gewoon op vakantie te kunnen

Praat mee

Wat zijn jouw plannen met Pasen? Ben je van plan familie te bezoeken of ontvangen? Of neem je het risico toch maar niet? En wat doe je met familieleden die helemaal alleen zijn deze dagen? Praat met ons mee op Facebook!