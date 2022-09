Prinsjesdag: wie draagt wat?

Een futuristisch ogende Sylvana Simons (Bij1) steelt net als vorig jaar de show. Ze wil met deze outfit mensen een spiegel voorhouden, aldus Simons.

Staatssecretaris Alexandra van Huffelen (Koninkrijksrelaties en digitalisering) verschijnt in de een van de meest opvallende outfits van vandaag. Ⓒ ANP

Een gifgroene jurk en matchende hoed voor staatssecretaris Alexandra van Huffelen (D66, Koninkrijksrelaties en digitalisering).

Minister Carola Schouten (Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) kiest voor neutrale kleuren. Ⓒ ANP / ANP

Minister Carola Schouten (ChristenUnie, Armoedebestrijding, Participatie en Pensioenen) kiest in tegenstelling tot veel collega's voor neutrale kleuren: een witte jurk met bruine gesp en een bijpassende bruine hoed.

Tweede Kamerlid Lucille Werner (CDA) komt aan bij de Koninklijke Schouwburg op Prinsjesdag. Ⓒ ANP

Lucille Werner (CDA) heeft voor zowel haar jurk als hoed voor felrood gekozen.

Minister Kajsa Ollongren (Defensie) heeft een outfit met een boodschap. Ⓒ ANP

Minister Kajsa Ollongren (D66, Defensie) draagt een jurk en ketting van de Oekraïense ontwerpster Svitlana Bevza. Ze draagt de outfit als eerbetoon aan Oekraïense vrouwen en een deel van de opbrengst gaat naar de Oekraïense strijdkrachten. Ollongren: „Hun veerkracht en doorzettingsvermogen in oorlogstijd zijn een inspiratie voor ons allen.” Ontwerpster Bevza is zelf met haar kinderen gevlucht naar Portugal.

Minister Karien van Gennip (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Ⓒ ANP

Minister Karien van Gennip (CDA, Sociale Zaken en Werkgelegenheid) verschijnt bij de Schouwburg in een paars-blauwe combinatie.

Caroline van der Plas (BBB) is een van de eersten die met een hoedje te zien is. Ze is voorafgaand aan Prinsjesdag gestyled door een schoonheidsspecialist van het mbo. Ze is niet de enige die onder handen wordt genomen door de mbo’ers.

Staatssecretaris Aukje de Vries (Toeslagen en Douane) komt aan. Ⓒ ANP

Hemelsblauw voor staatssecretaris Aukje de Vries (VVD, Toeslagen en Douane).

Nilüfer Gündoğan (Volt) heeft zich geheel in het wit gehuld.

Ook Esther Ouwehand (PvdD) heeft dit jaar weer uitgepakt. Zoals elk jaar draagt de partijleider van de Partij voor de Dieren op Prinsjesdag een jurk met een boodschap. Dit jaar vraagt Ouwehand in haar tweedehands jurk aandacht voor de slechte staat van de oceanen en zeeën.

Minister Sigrid Kaag (Financien) en het koffertje met de miljoenennota op Prinsjesdag. Ⓒ ANP

Minister Sigrid Kaag (D66, Financiën) heeft, net als vorig jaar, het hoedje achterwegen gelaten. Haar make-up houdt ze ook naturel, maar aan haar felpaarse pak is toch te zien dat het een speciale dag is.

Micky Adriaansens (Economische Zaken) in de haar en make-up door mbo’ers. Ⓒ ANP / ANP

Ook minister Micky Adriaansens (VVD, Economische Zaken) wordt gestyled door een schoonheidsspecialist van het mbo. Met de activiteit willen ze aandacht vragen voor het belang van goed opgeleide mbo’ers in de samenleving.