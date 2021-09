Daghoroscoop 23 september - Liefde kan teleurstellen, Boogschutter

VANDAAG JARIG

Als je 2019 en 2020 goed hebt doorstaan qua gezondheid ben je een geweldenaar en verdien je applaus. Vorig jaar was al iets makkelijker dan 2019 en komend jaar wordt het nog makkelijker dan in ‘21. Jouw welzijn en energie zijn behoorlijk verbeterd en problemen baren je steeds minder zorgen.

RAM

Het kan een eenzaam gevoel geven als jouw interesse in het bovenaardse niet door je omgeving wordt gedeeld. Misschien kun je bepaalde theorieën niet onderbouwen. Je weet dat jouw visie niet alledaags is, maar dat kan ook charme hebben.

STIER

Een partner kan meer van je eisen dan je bereid bent te geven. Kom voor jezelf op en tracht jouw teleurstelling te verbergen. Maak jezelf niet wijs dat de relatie weinig voor je betekent. Hard werken is de beste remedie.

TWEELINGEN

Je kunt ervaren dat iets waar je op uit bent niet binnen je bereik ligt. Je mist de kwalificaties of voldoet op andere wijze niet. Besef dat het leven vreemde wendingen kan nemen. Wat nu teleurstelt kan later goed voor je zijn.

KREEFT

Als het leven erg serieus was de laatste tijd is dit het moment om je sociale leven weer op te pakken. Ga lunchen met een collega of leer een nieuwe medewerker beter kennen. Stel een vast tijdstip vast om te gaan sporten en doe het ook.

LEEUW

Het is tijd voor een goed gesprek met je dierbaarste. Bepaald gedrag kan je irriteren en dat wil je eens duidelijk maken. De kans is groot dat de ander zich niet bewust is van jouw ergernis. Laat jouw eigenaardigheden ook ter sprake komen.

MAAGD

Stemmingen en emoties kunnen alle kanten op. Je kunt jaloers zijn op hetgeen anderen presteren, maar als je verstandig bent zul je ze juist complimenteren. Boosheid werkt contraproductief als liefde je teleurstelt.

WEEGSCHAAL

Financiën fluctueren en je krijgt problemen als je het geld nu over de balk gooit. Geef geen geld uit in een opwelling; jouw intuïtie laat het even afweten. Er kan je zelfzuchtigheid worden verweten, maar trek het je niet aan.

SCHORPIOEN

Je kunt er vandaag de voorkeur aan geven om onopvallend je eigen weg te gaan. Hoewel je geluk kunt hebben is dit geen goed moment voor een juridische strijd. Emoties kunnen jouw oordeel vertroebelen als de juiste feiten ontbreken.

BOOGSCHUTTER

Liefde kan teleurstellen of je ontdekt dat je eigenlijk niet bij elkaar past. Tracht open te staan voor de gezichtspunten van de ander; je bent wel eens te egocentrisch. Wees niet te dominant; dat geldt ook in jouw werkkring.

STEENBOK

Pas op voor verenigingen en clubs die hoge contributies vragen. Zoek liever iets identieks voor minder geld. De prijs van een lidmaatschap is geen garantie voor de kwaliteit van de leden. Tracht te sparen, zodat je niet hoeft te lenen.

WATERMAN

Het kan moeilijk zijn jezelf in de hand te houden. Neem afstand en analyseer jouw gedrag. Ben je jaloers? Boos? Ben je bang? Loopt een relatie misschien niet naar wens? Onderken wat je dwarszit zodat je je balans kunt herstellen.

VISSEN

Een geliefde bezigheid kan verstoord worden door professionele heisa. Wees duidelijk als je alleen wilt zijn en geef aan voor hoe lang. Blijf vriendelijk. Besef dat je zelf verantwoordelijk bent voor je eigen tevredenheid.

