’Hi lieverd, hoe was het vandaag online?’

RTL Nieuws had de afgelopen maanden toegang tot tientallen WhatsApp-groepen van scholieren tussen de 12 en 16 jaar oud. In deze groepen worden zeer schokkende beelden gedeeld. De scholieren sturen onder andere beelden van onthoofdingen, kinderporno, naaktfoto’s en nazipropaganda door.

Hiernaast maken de jongeren gebruik van schokkende stickers. Gebruikers kunnen sinds een aantal maanden zelf stickers maken en delen. De scholieren gebruiken de stickers om andere te pesten. Zo maken ze bijvoorbeeld stickers van jonge meisjes met seksistische teksten en telefoonnummers erbij. De scholieren delen ook stickers van overleden of vermoorde jongeren. Zo gaan er stickers van de verdronken Loes uit Epe, Nicky Verstappen en Anne Faber rond.

Online dag

Techjournalist Daniël Verlaan, die maandenlang undercover ging in deze WhatsApp-groepen, vertelde woensdagavond zijn verhaal bij Beau. Verlaan vertelt dat de beelden een enorme impact kunnen hebben op de scholieren, maar dat zij ze desondanks blijven doorsturen om de ander te overtreffen.

Volgens Verlaan is het daarom essentieel dat mensen thuis vragen hoe de online dag van hun kind is geweest. Op deze manier creëer je een veilige plek voor je kind om over de schokkende beelden te praten en heb je (nog beter) zicht op zijn/haar online gedrag.

Praat mee

Zeg eens eerlijk: check jij bij je kind hoe zijn/haar online dag was? Vraag jij of je kind nog iets bijzonders heeft binnen gekregen op Whatsapp? Ga jij met je kind weleens het gesprek aan over (on)gepast onlinegedrag? Praat mee op onze Facebook-pagina!

