Heb jij je zomervakantie al geboekt?

Uit onderzoek van VakantieDiscounter blijkt dat vroegboeken dit jaar een stuk populairder is dan last minute je vakantie uitzoeken. Ruim 59 procent van de duizend ondervraagden geeft aan het liefst vroeg te boeken. 24 procent gaf aan voor een last minute-vakantie te kiezen. Opvallend is dat voornamelijk families er graag vroeg bij zijn.

Voor de mensen die alleen op vakantie gaan, ligt de voorkeur juist bij last minute-vakanties. Ruim 35 procent van de single reizigers geeft aan last minute boven vroegboeken te verkiezen. Grappig detail: drie procent van de mannen die een last minute willen boeken, wacht graag eerst het verloop van het EK voetbal af.

De meerderheid kiest voor vroegboeken, omdat dit volgens hen meer zekerheid biedt. Deze vakantiegangers hebben al een specifieke accommodatie of bestemming op het oog en willen niet achter het net vissen.

Praat mee

Heb jij je vakantie al geboekt of ben jij juist meer van de last minute-deals? Ben jij iemand die dagen, soms weken zoekt naar de perfecte vakantiebestemming? Of heb jij binnen een uurtje je reis en verblijf al geboekt? Praat mee op onze Facebookpagina!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen? Stuur dan een berichtje.