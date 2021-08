’Mijn moeder had ineens twee lesbische dochters en een kleinkind’

Buitenland

Hongarije breidt omstreden lhbti-wet uit

De Hongaarse regering breidt de reikwijdte uit van een omstreden wet die jongeren moet afschermen van informatie over homoseksualiteit en geslachtsoperaties. De wet is al sinds juni van kracht voor de media en het onderwijs, maar gaat vanaf volgende maand ook gelden in de omgeving van kerken.