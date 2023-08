De Stiefmoeder: ’Had zij nou een minzaam lachje om haar mond?’

Donderdag

Leroy komt triomfantelijk aangelopen en kijkt dolgelukkig. Twee vrouwen die overduidelijk gek op hem zijn. Waarschijnlijk voelt hij zich - om maar even in dierentuintermen te blijven - de koning van de jungle. Gelukkig neemt hij het verstandige besluit om mij eerst te begroeten. Ik krijg een stevige knuffel en een vluchtige kus op mijn mond. Lichtelijk teleurgesteld laat hij me veel te snel naar mijn zin weer los. Ik snap dat de kinderen erbij zijn en we elkaar niet ter plekke kunnen bespringen, maar dit voelt een beetje afstandelijk. Zéker omdat ik als ik rechts van me kijk, vervolgens zie dat hij Eline exact dezelfde knuffel geeft. Zij moet het weliswaar doen zonder het kusje, maar dan nog. En verbeeldde ik me het nou, of had zij een minzaam lachje om haar mond toen ze mij halverwege aankeek?

Ik schud mijn hoofd in een poging mijn gedachten uit te zetten en focus me op Mila. Die zit enthousiast als altijd door een informatieboekje te bladeren. Ze kijkt even op als ik naast haar kom zitten en ik zie de twinkeling in haar ogen. „Pinguïns wil ik zien. En oh, kijk, olifanten! Krokodillen, aapjes…” Ze wijst alle diersoorten aan en wiebelt heen en weer. „Ik wil álles zien! Gaan we? Gaan we?” Ze pakt mijn hand en trekt me mee richting Eline en Leroy. Lachend volg ik haar. „Deze dame kan niet meer wachten. Zullen we maar gaan?”

Eenmaal binnen, ben ik de ongemakkelijke begroeting snel vergeten. Dan kan ook bijna niet anders, want Mila heeft mijn hand nog geen moment losgelaten en trekt me van het ene dierenverblijf naar het andere. Als ik achterom kijk en zie ik dat Jax tussen Leroy en Eline in loopt en ze allebei een hand geeft, gaat er een klein steekje door mijn buik. Is dit jaloezie? Mila geeft me niet de kans om er lang bij stil te staan en dus gaan we langs baardapen, panda’s, kamelen en neushoorns. Bij die laatste komt Leroy naast me staan. Hij slaat een arm om mijn schouders en kust me op mijn voorhoofd. Ik zie hoe Jax semi-ongeïnteresseerd de andere kant opkijkt en hoe Eline haar wenkbrauwen een fractie omhoog trekt, maar besluit me er niets van aan te trekken. Ik leer de kinderen in mijn klas altijd dat pesters pesten alleen leuk vinden als degene die gepest wordt erop reageert. Tijd om die theorie in praktijk te brengen.

Halverwege de dag worden de kinderen moe en nemen we plaats op een terras om uit te rusten. Jax kruipt direct tegen zijn moeder aan en Mila komt op de stoel naast mij zitten. Als Leroy even later komt aanlopen met een dienblad vol drinken en lekkers, knipoogt hij veelbetekenend. Hij vindt het een geslaagde dag. En om eerlijk te zijn, valt het mij ook mee. Op een paar vreemde blikken na heeft Eline zich heel normaal gedragen en af en toe zelfs normaal tegen me gekletst. Het ging nergens over - ’haha, kijk die gorilla gek doen’ - maar toch: het is een begin. Met een gerust gevoel sta ik op om even naar het toilet te gaan.

Van die rust is niets meer over als ik een paar minuten later terugkom. Leroy loopt over het terras en Eline staat zich op te winden aan tafel. Als ik haar vraag wat er aan de hand is, kijkt ze me kwaad aan. „Mila is kwijt.” Als ze ziet dat Leroy erbij is komen staan, vervolgt ze: „Ze zit al de hele dag aan jou vastgeplakt. Dit had jou als eerste moeten opvallen.” Ik verontschuldig me, zeg dat ik even naar het toilet was en stel voor ons op te splitsen. Eline en Jax terug hoe we zijn gekomen, Leroy het terras en ik verder de route op.

Het zweet staat op mijn rug als ik snelwandelend het pad verken. Geen Mila. Maar dan knijp ik mijn ogen tot spleetjes en zie ik even verderop een donkerharig kindje met een roze jasje van de glijbaan roetsjen. „Mila! Je liet ons schrikken… je mag niet zomaar weglopen, dat weet je toch?” Het komt er door de adrenaline iets bozer uit dan de bedoeling was en ik zie aan Mila dat ze haar tranen probeert in te houden. „Maar, maar…” snikt ze „Mama had gezegd dat ik alvast van de glijbaan mocht!”

