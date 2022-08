Sabine: ’Mijn man is een billenman, dus hij is extra enthousiast’

Premium Nieuws

Echte Gooische moeders in Italië: saaie, gescripte reality-tv

De Gooische moeders, die we in 2008 leerden kennen als verwende tieners, hebben een ’mom break’ nodig. In Echte Gooische moeders: La dolce vita gaan we mee op roadtrip in Italië met het viertal. Maar in plaats van vermakelijke reality-tv krijgen we in de eerste twee afleveringen van de serie op Vide...