Let jij er eigenlijk op wat thuis allemaal door het putje spoelt?

Voorbeelden van fossiele brandstoffen zijn aardgas, aardolie en kolen. Bij de verbranding daarvan komt het broeikasgas CO2 vrij. Dat is slecht voor het klimaat. Dus als fossiele brandstoffen zouden verdwijnen uit producten, zou dit betekenen dat het rioolwater en de lucht schoner worden.

Bekijk ook: Een duurzame garderobe in 7 stappen

Wasmiddel

Maar niet alleen in wasmiddelen zitten voor het milieu schadelijke stoffen, ook bijvoorbeeld in shampoo, handzeep en douchegel. Gelukkig zijn er steeds meer duurzamere alternatieven te koop zoals de hippe merken Green Soap en Seepje maar ook good old Klok (sinds 1902!). De consument wordt dus al volop geprikkeld om bewuste(re) keuzes te maken.

Praat mee

Let jij er eigenlijk op wat voor (schoonmaak)middelen jij gebruikt, en dus bij jou thuis door de gootsteen spoelen? Wat doe jij (niet) om verspreiding van deze milieubelastende middelen in het riool te verminderen? Praat mee op onze Facebook pagina!