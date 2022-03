Dagboek van een Minnares 333: ’Haar zachte gekreun maakt me gek van verlangen’

Verhalen achter het nieuws

Renate (48) heeft een latrelatie: ’Ik mis hem meer dan hij mij’

In de rubriek ’Wie Doet Wat’ spreken we elke week een vrouw over de rolverdeling tussen haar en haar partner. Deze week Renate van Nielen (48), zij heeft al 6,5 jaar een latrelatie met Adriaan (52) en drie tienerkinderen uit haar vorige huwelijk. Renate is praktijkmanager in een tandartspraktijk.