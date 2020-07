De bedoeling van vakantie is dat je niets hoeft. Weg zijn van wat altijd moet, van dagelijkse verplichtingen. Welnu, juist in deze sfeer van alles-kan-niets-hoeft, ligt een mooie kans om jezelf opnieuw uit te vinden. Een vorm van geestelijke opruiming om na de vakantie bevrijd te zijn van alles waar je normaliter alleen maar last van hebt.