Wie jarig is trakteert - Lekker bakken met heel Holland Bakt!

Recept bolgebakjes

Benodigdheden voor 5 bolgebakjes

Voor de vulling:

5 gelatineblaadjes

20 g witte basterdsuiker

500 g volle kwark

Voor de bodem:

50 g pure chocolade 54%, fijngehakt

70 g havermout

70 g amandelmeel

1 tl bakpoeder

50 g boter, gesmolten

25 g honing

Voor de decoratie:

300 g frambozen uit de diepvries

25 g geleisuiker speciaal

5 verse frambozen

Bereidingswijze bolgebakjes

Stap 1 voorbereiden

Verwarm de diepvriesframbozen in een pan, pureer glad met de staafmixer en duw door een zeef. Schep 100 gram frambozenpuree in een schaaltje en zet apart voor de vulling. Doe de overige puree terug in de pan en voeg de geleisuiker toe. Laat 5 minuten koken op laag vuur en roer regelmatig door. Schep in een schaaltje en laat afkoelen. Week voor de vulling de gelatineblaadjes minstens 20 minuten in ruim koud water. Verwarm de oven voor op 175 °C. Bekleed een bakplaat met bakpapier.

Stap 2 bodem

Meng chocolade, havermout, amandelmeel, bakpoeder, boter en honing in een kom goed door elkaar. Vorm er vijf dezelfde deegballetjes van en druk die in vijf bakringen met een diameter van 8 centimeter. Zet de bakringen op de bakplaat en bak de koeken in het midden van de oven in 13-15 minuten goudbruin. Haal uit de oven, verwijder de bakringen en laat afkoelen.

Stap 3 bereiden

Roer voor de vulling de basterdsuiker door de kwark. Laat de gelatineblaadjes met wat aanhangend water smelten op laag vuur. Zet het vuur dan direct uit. Schep ⅓ van de kwark in een kom en voeg al roerend de gelatine toe totdat die geheel opgenomen is. Spatel de overige kwark er rustig door. Verdeel de kwark over drie schaaltjes. Roer door het eerste schaaltje 20 gram frambozenpuree om lichtroze kwark te maken en door het tweede schaaltje 80 gram voor donker-roze kwark.

Neem een siliconen bolvorm voor vijf stuks met een diameter van 8 cm. Leg die op een plank die in de vriezer past. Verdeel de donkerroze kwark over de vormpjes en strijk glad met de bolle kant van een lepel. Zet de vorm 10 minuten in de vriezer. Schep dan de lichtroze kwark erover, strijk glad en zet weer 10 minuten in de vriezer. Verdeel dan de witte kwark erover en strijk glad. Leg tot slot de koekbodem erop en laat minstens 6 uur opstijven in de vriezer.

Stap 4 decoreren

Haal de bolletjes daarna voorzichtig uit de vorm. Schep er een lepel frambozengelei op en decoreer met een verse framboos. Laat voor het serveren volledig ontdooien.

Recept lieve macarons

Benodigdheden voor 15 tot 20 macarons

Voor de frambozenganache:

50 g slagroom

50 g frambozenpuree

200 g witte chocolade

Voor de macarons:

150 g amandelmeel

120 g eiwit

365 g fijne kristalsuiker

rood kleurstofpoeder

70 g water

Bereidingswijze macarons

Stap 1 marsepein

Doe het amandelmeel in een kom en voeg 60 gram eiwit en 150 gram suiker toe. Voeg wat kleurstof toe en meng alles goed door elkaar. je hebt nu rode marsepein.

Stap 2 siroop

Doe 200 gram suiker in een steelpan samen met het water. Zet op laag vuur (anders gaat het kristalliseren) en laat de suiker een beetje oplossen. Draai dan het vuur hoger en kook tot een suikerstroop van 120 °C (gebruik een keukenthermometer, want dit luistert heel nauw).

Stap 3 meringue

Klop in een vetvrije kom van een staande tafelmixer 60 gram eiwit op als de suikersiroop begint te koken. Voeg 15 gram suiker toe zodra het eiwit loskomt van de wand. Als de suikerstroop 120 °C is de pan van het vuur halen. Zet de mixer op de laagste stand en schenk de suikerstroop in een dunne straal bij het opgeklopte eiwit. Zet de mixer op de middelste stand en klop de meringue in ongeveer 10 minuten tot kamertemperatuur.

Stap 4 samenvoegen

Doe wat van de meringue bij de marsepein en roer dit er met een spatel door. Voeg weer een dot toe en spatel het erdoor (spatel het niet te luchtig, het moet een beetje wegvloeien). Herhaal dit tot je alle meringue hebt gebruikt. Roer nog even flink door, tot het mengsel mooi dicht loopt en glad is (macroneren heet dat).

Stap 5 macarons

Vul de spuitzak met het spuitmondje met het beslag en spuit onder het bakpapier in de hoeken een toefje, zodat het bakpapier blijft plakken. Spuit dotjes (3-5 cm) van het beslag op de bakplaat. Maak daarbij de rijen niet recht onder elkaar, maar spuit de tweede rij tussen de ruimtes van de eerste rij, zodat tussen de macarons overal dezelfde bakafstand is. Hartjes opspuiten kan natuurlijk ook.

Bak de macarons 15-20 minuten in de oven. Laat ze afkoelen op de bakplaat. Roer dan de frambozenganache los met een spatel. Doe in een spuitzak met een schoongemaakt spuitmondje. Haal de macarons voorzichtig van het bakpapier en spuit wat van de vulling op een macaronhelft. Leg er een andere helft op en herhaal met de rest van de macarons.

Recept granaatappeltaart

Benodigdheden voor 8 taartpunten

Voor het zanddeeg:

100 g bloem + extra om te bestuiven

25 g cacaopoeder

50 g poedersuiker

30 g amandelmeel

mespunt zout

65 g boter, koud en in blokjes

1 ei, losgeklopt

50 g pure chocolade 54%, grof gehakt

Voor de vulling:

3 gelatineblaadjes

2 granaatappels

200 g slagroom

20 g witte basterdsuiker

Bereidingswijze granaatappeltaart

Stap 1 voorbereiden

Meng bloem, cacaopoeder, poedersuiker, amandelmeel en zout in een kom. Voeg de boter toe en wrijf tot een grof kruim. Doe 1 eetlepel van het losgeklopte ei erbij en kneed het deeg kort door tot een bal. Vorm hier een platte plak van, verpak die in plasticfolie en leg 30 minuten in de koelkast. Week de gelatineblaadjes minstens 20 minuten in ruim koud water. Halveer beide granaatappels en pers drie helften uit. Weeg 100 gram sap af. Klop met een mixer met gardes de slagroom met de basterdsuiker lobbig en zet tot gebruik in de koelkast. Leg bakpapier op een plank die in de vriezer past. Zet de bakring op het bakpapier.

Stap 2 bakken

Bestuif het werkblad licht met bloem. Rol het deeg rustig uit tot een plak van 3-4 mm dikte. Zet de bakring op het deeg en steek de bodem uit. Zet de bakring met deegbodem op de plank met bakpapier. Snijd een lange strook deeg uit van 2 cm breed. Rol de strook op en weer uit langs de rand van de bakring. Snijd eventueel nog een strook deeg uit als de rand nog niet geheel bekleed is. Snijd het deeg bij de rand af met een scherp mes. Prik met een vork gaatjes in de bodem en zet de plank met bakring 15 minuten in de vriezer.

Verwarm de oven voor op 175 °C. Schuif het bakpapier met de bakring op de bakplaat en bak de bodem in het midden van de oven in 20-25 minuten gaar. Haal uit de oven, verwijder de ring en laat afkoelen.

Stap 3 vullen

Verwarm 25 gram granaatappelsap in een kleine steelpan, maar laat het sap niet koken. Haal de pan van het vuur en voeg al roerend de geweekte gelatine toe. (Gelatine verliest bindkracht als je het laat koken, vandaar dat je het niet moet toevoegen aan producten die rond het kookpunt zitten.) Voeg het overige granaatappelsap toe, roer door, schenk over in een kom en laat op kamertemperatuur komen.

Smelt de chocolade au bain-marie in een hittebestendige kom boven een pan met heet water. Haal de kom van de pan. Strijk de chocolade met een kwastje over de binnen- en buitenkant van de bodem. Zet op bakpapier en laat stollen in de koelkast. Roer een derde deel van de lobbig geklopte slagroom door het granaatappelsap tot alles is opgenomen. Spatel de overige slagroom er rustig door. Vul de bodem met de granaat-appelroom en strijk de bovenkant glad.

Laat minstens 1 uur opstijven in de koelkast. Houd de laatste halve granaatappel met de snijkant naar beneden boven een kom en tik met een pollepel tegen de schil zodat de pitjes loskomen. Decoreer de taart met de granaatappelpitjes.

Nog meer bakrecepten proberen? Deze citroen madeleines zijn super makkelijk! Een ander taartje dat lekker is om te proberen zijn deze bakewell tarts!

