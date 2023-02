’Roxeanne is de enige verliezer, welke kant het kwartje ook op valt’

„Wat hoor je het toch vaak, families die volledig uit elkaar vallen door gesteggel om een erfenis. De kist is nog niet dichtgeschroefd of de oven ingeschoven of het testament verscheurt de nabestaanden. Wie krijgt wat en hoe gaan we het verdelen? Je kunt maar beter geen centen hebben, dan valt er niet te vechten ook.

Een beetje sneu

Al jaren aanschouwen we met z’n allen de chaos binnen de familie Hazes. En een chaos, dat is het. ’Ik vind ons gezin een beetje sneu’, zei André Hazes junior er onlangs bij Jinek aan tafel over. Een beetje sneu is dan weer een understatement. Dat je je familie niet uitkiest en dus maar moet zien of het botert, is een feit. Maar hier staan de mensen elkaar wel heel verschrikkelijk naar het leven.

Berooid op de hei

Ik probeer het me voor te stellen, hoe ik ooit een financiële keuze maak waardoor ik het risico loop het contact en de band met mijn kinderen te verliezen. Hoe dat mijn eventuele rol als oma op het spel zet, maar hoe ik dan wel een goedgevulde bankrekening heb en een luxeleventje zou leiden. Het zou me allebei gestolen kunnen worden. Duizend keer liever berooid in een hutje op de hei, dan degenen van wie ik het meest van hou moet missen.

Gelogen

Het moet afschuwelijk zijn voor Roxeanne om de gang naar de rechtbank te maken en de strijd aan te moeten gaan met niemand minder dan je moeder. Had ze een keuze? Ik vind van niet. Als het klopt dat Rachel zich onterecht als erfgename heeft opgeworpen, dan bedek je dat niet even met de mantel der liefde. Dat laat je niet voor wat het is. Er lijkt volop te zijn gelogen en ergens is voor haar een grens bereikt. Ik heb zo met haar te doen.

Stelen van je kinderen

Rachel zou zich er bewust van zijn geweest, zo lijkt het, dat ze geen erfgename meer was. Ze heeft drie maanden na het overlijden van André Hazes senior het verzoek tot scheiding ingetrokken. Ze zou al die jaren hebben geweten dat ze geld uitgaf dat haar kinderen toekwam. Hoe slaap je dan? Hoe kijk je jezelf in de spiegel aan? Ik zou dat al niet meer recht kunnen als ik zou stelen van iemand die ik nog nooit had gezien. Alles voor de centen, dat is nu wel duidelijk.

Krijgen wat je toekomt

Advocaat Royce de Vries stelde aan tafel bij Johnny de Mol dat wie de winnaar ook is, deze zaak alleen verliezers kent. Zo zie ik dat niet. De ene partij heeft willens en wetens een risico genomen en krijgt nu met de gevolgen te maken. Dat is niet verliezen, dat is krijgen wat je toekomt. Roxeanne is voor mij de enige verliezer, wélke kant het kwartje ook opvalt. Wat heb je aan een enorme erfenis als je misschien je moeder ervoor moet ontmaskeren? Met dat verdriet zal ze de rest van haar leven door moeten…”

