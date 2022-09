’Menstrueren is alleen belangrijk als je zwanger wilt worden’

Hoe ziet een gezonde menstruatiecyclus eruit?

Om te kunnen begrijpen wat je menstruatiecyclus zegt over je gezondheid is het belangrijk om eerst te weten hoe een normale cyclus eruitziet. Hoe lang een menstruatiecyclus duurt, verschilt per persoon. Bij de meesten duurt de cyclus 28 dagen, maar bij sommigen ook 35 dagen. Eén cyclus duurt van de eerste dag van je menstruatie tot de eerste dag van je volgende menstruatie.

De menstruatie… vindt plaats als er geen bevruchting van de eicel is geweest. Het lichaam stoot het opgebouwde baarmoederslijmvlies af, waardoor er bloedverlies ontstaat. Een nieuwe cyclus start altijd op de eerste dag van je menstruatie. De menstruatie zelf duurt ongeveer vijf dagen.

Tijdens de preovulatoire fase… rijpt de eicel in één van de eierstokken. Als vrouw word je geboren met honderdduizenden eicellen. Vanaf de puberteit zal er één keer per maand de meest dominante eicel rijpen.

Tijdens de eisprong (ovulatie)… komt de eicel los van de eierstokken. Het maakt niet uit of je een lange of een korte menstruatiecyclus hebt; de eisprong vindt altijd twee weken voor de volgende menstruatie plaats en het tijdstip is te herkennen aan het doorzichtige slijm dat op dat moment uit de vagina komt. Sommige vrouwen voelen ook ovulatiepijn, beter bekend als ’middenpijn’.

Na de ovulatie… gaat de eicel via de eileider naar de baarmoeder. Hier kan het eitje één tot twee dagen overleven. Dit is ook meteen het moment waarop vrouwen het meest vruchtbaar zijn. Tegelijkertijd maakt je baarmoeder zich klaar om een eventuele bevruchte eicel in te nestelen. Hiervoor wordt er extra slijmvlies aangemaakt. Deze fase duurt gemiddeld veertien dagen.

Is de eicel niet bevrucht? Dan stoot het lichaam het extra baarmoederslijmvlies en eitje af, waardoor de menstruatie weer opgang komt en het hele riedeltje weer opnieuw begint.

Moet je je meteen zorgen maken als je menstruatiecyclus afwijkt?

„Regelmatig heb ik patiënten die zichzelf afvragen of het slecht is als ze niet elke maand menstrueren. Hun oma’s hebben hen aangeleerd dat een gezonde vrouw elke maand ongesteld is, maar dat hoeft helemaal niet. Menstrueren is alleen belangrijk als je zwanger wilt worden. Je hoeft je dus geen zorgen te maken als deze menstruaties iets onregelmatiger plaatsvinden”, vertelt gynaecoloog Kerkhof.

De meeste vrouwen menstrueren twaalf tot dertien keer per jaar, maar als jouw menstruatie een paar keer per jaar wordt overgeslagen, is dit volgens Kerkhof geen reden tot paniek: „Het is niet abnormaal als je af en toe een menstruatie overslaat en het heeft ook geen gevolgen voor de vruchtbaarheid.”

Toch zijn er ook vrouwen die zeer zelden of helemaal niet ongesteld worden. Als de tijd tussen de menstruaties meer dan zes maanden is, heet dat amenorroe. Meestal vindt er dan helemaal geen eisprong plaats. Als de tijd tussen de menstruaties meestal langer dan 35 dagen, maar minder dan zes maanden is, heet dit oligomenorroe. De eisprong kan dan bij lichte vormen wel plaatsvinden, maar zal moeilijk te bepalen zijn door de onregelmatigheid.

Volgens Kerkhof hebben zulk soort cyclusstoornissen vaak een onderliggende oorzaak. „Bij sommige vrouwen blijft de menstruatie uit door extreem onder- of overgewicht. Je lichaam weet dat het niet handig is om dan zwanger te worden.”

„Het lichaam is heel ingenieus en alles staat met elkaar in verbinding. Het past zich in elke situatie aan. Mensen die tijdens de Tweede Wereldoorlog in concentratiekampen leefden, menstrueerden meestal niet, omdat het lichaam op de waakvlam gaat en aanvoelt dat het niet wenselijk is om in zo’n situatie zwanger te worden. Daarom blijft bij extreme sporters en vrouwen die nog borstvoeding geven de menstruatie ook vaak uit.”

Er zijn echter ook vrouwen die last hebben van het Polycysteus Ovarium Syndroom (PCOS). Bij deze vrouwen blijft de eisprong uit, omdat er zich geen dominante eicel ontwikkelt. Er zijn dan veel cystetjes, die allemaal hormonen produceren. Het baarmoederslijmvlies wordt dan veel dikker dan tijdens een gewone cyclus.

„Het is belangrijk dat deze vrouwen minimaal vier keer per jaar ongesteld worden, omdat bij hen het baarmoederslijmvlies ook blijft verdikken. Als dit slijmvlies niet wordt afgevoerd, kunnen er baarmoederslijmvliesafwijkingen ontstaan en in zeldzame gevallen ook kanker. De meeste vrouwen met PCOS kiezen daarom voor de anticonceptiepil. Hiermee wordt de menstruatie elke maand opgewekt. Heb je PCOS en een kinderwens? Dan is het raadzaam om contact op te nemen met een gynaecoloog”, vertelt Kerkhof.

Kun je zelf iets doen om je menstruatiecyclus in balans te krijgen?

Voor een goede menstruatiecyclus is het volgens Kerkhof belangrijk dat je een gezond BMI hebt en een gewone leefstijl aanhoudt. „Leefstijl is het toverwoord. Voldoende bewegen, gezond eten, je rust nemen, niet roken en weinig tot geen alcohol nuttigen als je zwanger wilt worden: het blijft ontzettend belangrijk. Verder kan je zonder de hulp van professionals jammer genoeg niet veel meer invloed op je menstruatiecyclus uitoefenen.”