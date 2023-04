’Duncan heeft ons opgezadeld met een act die niet om aan te horen is’

Arrogant

„Probeer je even voor te stellen dat Ronald Koeman een selectie samenstelt met fantastische voetballers voor het aankomende EK. En dat dan Sneijder of Van Persie ineens via een achteringang het veld op komt lopen met een geheel nieuw elftal. Koeman druipt af, zijn spelers ook. Niemand heeft ooit van de voetballers gehoord, maar ze schijnen geweldig te zijn en zo presenteren ze zich ook: ietwat arrogant.

F-jes

En dan gaan ze spelen. Het is net alsof er de F-jes van de lokale voetbalclub debuteren; allemaal op een kluitje, ze raken geen bal en halverwege moet de helft plassen of huilen. Het is om te janken, maar het publiek kijkt gelaten toe naar het ’hoe nu verder’. Er wordt uiteraard wel wat gemopperd op de tribunes, maar er valt weinig meer aan te doen – je kunt moeilijk halverwege een wedstrijd je hele team wisselen.

Mia en Dion zingen weer vals

Absurd verhaal hè? Wel, je kunt het zomaar vergelijken met wat er momenteel gaande is bij het Songfestival. Een aanzienlijk deel van Nederland verheugt zich alweer bijna een heel jaar op dat wat het mooiste feestje moet worden.

Alleen dit keer is het nog maar de vraag of we mee mogen doen. We hebben namelijk een duo ingestuurd dat qua geluid nog het meeste weg heeft van twee valse katten.

Bloedige protesten

Zoiets zou je bij voetbalminnend Nederland moeten proberen. Dan worden Sneijder of Van Persie in minstens elke talkshow schuimbekkend ter verantwoording geroepen en worden ze in elke opinie verbaal gelyncht. Ik voorzie een volksopstand en misschien wel bloedige protesten op het Malieveld. En moet je dan als niet-voetballiefhebber eens sussend durven te zeggen dat het toch ’maar een spelletje is’… Ik weet niet of je het daar levend vanaf brengt.

Duncan Laurence?

Duncan Laurence, de grote ontdekker van Mia en Dion, lijkt van de aardbodem verdwenen. Hij heeft ons land opgezadeld met een act die niet om aan te horen is en voelt verder geen behoefte ons er tekst en uitleg over te geven. Het is niet alleen naar het publiek een lelijke actie, ook naar Mia en Dion. Ze zijn door hem voor de trein geworpen en we zien met elkaar maar hoe we deze rampspoed gaan verwerken.

Sieneke

Het ziet er somber uit, mensen. Ooit trokken onze trommelvliezen krom door de tergend vals-zingende Nederlandse tweeling Double Date (van het nummer Email to Berlin); het heeft er alle schijn van dat het dit jaar niet veel beter gaat worden.

Nog even en we gaan met weemoed terugdenken aan Sieneke met haar draaiorgel. Wie had na ’onze’ overwinning in 2019 kunnen denken dat we ooit weer zo terug bij af zouden geraken.

Heldenstatus

Ik zie er geen oplossing voor, hooguit hopen we op een wonder met z’n allen. En dan daarna maar eens in conclaaf hoe we dit volgend jaar beter kunnen doen. Want zoals voetbal niet ’maar een spelletje’ is, is het Songfestival niet ’maar een liedjesfeest’, waar we best een jaartje buiten kunnen.

Duncan, kom onder je steen vandaan en zorg dat je je protegees in élk geval die finale in begeleidt. Net als in de voetballerij, kan het ook met jouw heldenstatus razendsnel verkeren, dat merk je misschien nu al wel.”

