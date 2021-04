Daghoroscoop 17 april - Dit was niet te voorzien, Kreeft...

VANDAAG JARIG

Geef extra aandacht aan je gezondheid door verstandig te eten en genoeg te bewegen. Let vooral op je maag en ga niet achteloos voorbij aan incidentele klachten. Zorg dat je je kunt vermaken als er om je heen weinig gebeurt. Creatieve activiteiten als schilderen of pianospelen zijn iets voor jou.

ZONDAG JARIG

Door gezond te leven verzamel je energie voor tien. In financieel opzicht zal het jou en je familie aan weinig ontbreken, met name je ouders hebben het goed voor elkaar als zij de vruchten plukken van hun carrière. Doe je best om meer interesse te tonen voor de mensen om je heen.

RAM

Hoewel je weet wat je wil zeggen, kan het vinden van de juiste woorden een probleem zijn. Laat de stress van de werkweek achter je en ontspan. Moeilijkheden thuis kunnen snel worden opgelost als je even goed nadenkt.

STIER

Trek er vroeg op uit. Of je bestemming zich binnen loopafstand bevindt of verderop, het gaat erom dat je deze voor de lunch bereikt. Bouw voort op hetgeen al tot stand is gebracht en ga vervolgens nog een stap verder.

TWEELINGEN

Het is zinloos om je met anderen te meten, of om te proberen iemand te zijn die je niet bent. Laat je door gevoelens van onzekerheid niet weerhouden je talenten te tonen. Laat zien wie je werkelijk bent en uit dat in woorden en daden.

KREEFT

Zorg voor een fysiek actief weekend met vooral aandacht voor het eigen lichaam. Moet je hersenwerk leveren, wees dan alert en gedegen in je arbeid. Je kunt achter een waarheid komen die op geen enkele wijze was te voorzien.

LEEUW

Fysiek kun je een time-out nodig hebben om op verhaal te komen. Dit is echter geen weekend om slapend door te brengen. Ga naar buiten, haal diep adem en maak korte metten met elk gevoel van lichamelijke zwakte.

MAAGD

Een uitstekend moment om mensen te ontmoeten en te netwerken. Uitnodigingen van collega’s en klanten kunnen je in staat stellen hen buiten de werksfeer te leren kennen. Mettertijd kunnen deze mensen goede vrienden worden.

WEEGSCHAAL

Erkenning krijgen kan als een volslagen verrassing komen. Juist als je denkt dat je harde werken onopgemerkt blijft, brengen je prestaties je in het middelpunt van de belangstelling. Blijf nuchter en bescheiden.

SCHORPIOEN

Een naaste die naar het buitenland vertrekt kan ook jou de reiskriebels bezorgen. Surf op het net voor voordelige aanbiedingen, dan ben je in no time ook zelf op weg als de lockdown tot het verleden behoort. Doe je voordeel met een korte taalcursus.

BOOGSCHUTTER

Je positieve invloed op andere mensen kan beloond worden in de vorm van geld, een geschenk of welgemeende dankbaarheid. Een gesprek met je partner over financiële zaken leidt tot meer begrip.

STEENBOK

Leg je neer bij vaardigheden en omstandigheden die bij je passen. Bestel een monteur als gebrekkige apparatuur een probleem wordt en voer zelf geen reparaties uit als dat gevaar kan opleveren voor jezelf of voor je omgeving.

WATERMAN

Een uitgelezen weekend om fysiek actief te zijn; je enthousiasme om fit te worden zal alleen maar toenemen zodra je begint. Ben je de helft van een echtpaar, blijf dan tolerant als het gaat om de eigenaardigheden van je partner.

VISSEN

Je kunt met obstakels te maken krijgen, maar kans op geluk en succes is waarschijnlijker. Je zult geen moeite hebben je te vermaken, zolang je je aan bepaalde regels houdt. Drink en eet niet meer dan goed voor je is.

