Daghoroscoop 20 november

VANDAAG JARIG

Uranus in de overgangsfase tussen planeten vanaf maart en vele jaren daarna, zal voor nieuwe seksuele ervaringen zorgen. Uw partner kan intussen op financieel terrein leuk scoren. U kunt zich bij tijd en wijle minder fit voelen, maar die trend is niet van lange duur en daarna voelt u zich weer prima.

RAM

Twijfel en verwarring zullen het moeilijk maken alles helder te zien en besluiten te nemen. Dat hoeft niet aan u te liggen maar aan foutieve informatie of nonchalance. Controleer liever feiten dan af te gaan op iemands woord.

STIER

Geldgebrek kan voor problemen zorgen. Raak niet betrokken bij ingewikkelde financiële transacties. Een verwarrende kwestie kan het uiterst moeilijk maken het totaalbeeld te overzien. Neem geen besluit voor u alles hebt doorgrondt.

TWEELINGEN

Leg de laatste hand aan een presentatie en zorg ervoor dat u degene met wie u samenwerkt kunt vertrouwen. Niet iedereen beschikt over uw expertise. Vraag mensen hun instructies te herhalen zodat u zeker weet dat ze u begrijpen.

KREEFT

Het zal geen moeite kosten om in de war te raken, waar u ook mee bezig bent. Lees goed instructies en slik niet alles voor zoete koek. U inlezen in materie zal niet alleen uw geest verrijken maar stelt u ook in staat tot rust te komen.

LEEUW

Twijfel omtrent de integriteit van een vriend(in) kan door uw hoofd spoken. De persoon in kwestie kan intiem zijn met iemand binnen uw familie, hetgeen de zaak nog gecompliceerder maakt. Ga er samen voor zitten en praat het uit.

MAAGD

Als u niet voorzichtig bent kan uw onderzoekende geest u in moeilijkheden brengen. Wees u ervan bewust dat uw neiging om te veel te praten en op het verkeerde moment vragen te stellen een goede verhouding kan beëindigen.

WEEGSCHAAL

Uw gebruikelijke helderheid en snelheid van geest kan u tijdelijk in de steek laten. Plan geen belangrijke zaken nu het resultaat veel te wensen zal overlaten. Een presentatie, optreden of les geven kan teleurstellend verlopen.

SCHORPIOEN

Een conflict tussen gevoelens en verstand kan voor een impasse zorgen in een zakelijk project. Iemand kan trachten u iets aan te praten dat tegen uw betere oordeel ingaat. Geen goed moment voor een belangrijk besluit; stel het uit.

BOOGSCHUTTER

Als het om samenwerkingsverbanden gaat zal het moeilijk zijn om erachter te komen wie aan uw kant staat en wie tegen u is. Mensen vertrouwen kan nu een sprong in het duister zijn en het sluiten van een deal een groot risico.

STEENBOK

Aan een contract kan een eind komen. Lees alle kleine lettertjes voor u iets tekent. Een schriftelijke opdracht kan vertraging oplopen door problemen met een computer of door uw gebrek aan kennis om deze taak te volbrengen.

WATERMAN

Iemand die u dierbaar is kan het gevoel hebben er niet helemaal bij te horen. Woorden die in een bepaalde situatie goed werkten kunnen nu hun doel missen. Denk niet dat iedereen de zaken ziet zoals u, en uw gevoel voor humor deelt.

VISSEN

Het gedrag van een vriend of geliefde kan u teleurstellen, maar tevens de kans bieden uit een situatie te ontsnappen. Kijk om u heen naar dingen die als inspiratie kunnen dienen voor uw creativiteit, als u herstellend bent van een ziekte.