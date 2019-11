Weekhoroscoop week 44

Ram

Liefde: Het hoofd en het hart werken goed samen. Je weet wat goed is voor jullie relatie en je geniet er ook nog van. Het hoeft niet eens veel geld te kosten, Liefde, aandacht en tijd is helemaal gratis!

Financiën: Rekeningen stapelen zich op en bepaalde verantwoordelijkheden groeien je boven het hoofd. Blijf vooral kalm en maak een overzicht van de nota’s die je het eerst kunt betalen.

Werk: Alle dingen die je voor jezelf wilt doen kosten zoveel tijd dat je werk hieronder kan gaan lijden. Blijf je op één ding tegelijk concentreren en doe geen dingen tussendoor. Hoe eerder je werk klaar is, hoe eerder je kunt genieten van je vrije tijd.

Persoonlijk: Als je kinderen hebt kun je deze week wat vaker met hen botsen. Vervelend, maar niet ernstig. Neem even wat afstand en geef hen even de tijd om af te koelen. Ook op Whatsapp.

Stier

Liefde: Onbedoeld maak je een opmerking die je partner helemaal in het verkeerde keelgat schiet. Dit zou wel eens de druppel kunnen zijn die de welbekende emmer doet overlopen. Ruzie hangt in de lucht en het kan wel even duren voor deze storm weer gaat liggen.

Financiën: Het gevaar van al te impulsieve acties ligt op de loer. Sta je op het punt een bepaalde aankoop te doen? Slaap er nog een nachtje over. Niet dat je er direct door in financiële problemen komt; waarschijnlijk heb je het product gewoon niet echt nodig.

Werk: Je doet er verstandig aan wat vaker contact te zoeken met iemand die je respecteert en die jou motiveert. Je hebt deze week behoefte aan iemand waar je je aan kunt optrekken of van wie je nieuwe dingen kunt leren.

Persoonlijk: Je verricht een goede daad en voelt je hier ook echt fijn bij. En degene die jij hiermee helpt ook; iemand is jou deze week ontzettend dankbaar!

Tweelingen

Liefde: Je partner is wat onrustig, maar wil niet direct zeggen wat er aan de hand is. In plaats van te gaan zitten raden, is het wellicht beter om je lief even wat ruimte te geven. Als het echt belangrijk is komt hij/zij er vanzelf wel mee voor de dag.

Financiën: Of er nu sprake is van een betaling die je niet terug kunt vinden, een verdwenen nota of iets anders wat onduidelijk is met betrekking tot je financiën: de onderste steen moet boven!

Werk: De routine van alledag wordt bruut verstoord door een onverwachte gebeurtenis die je hele schema ondersteboven kiepert. Gelukkig weet je prima op de situatie in te spelen, niks aan de hand!

Persoonlijk: Vermijd chagrijnige mensen of personen die om welke reden dan ook een negatieve invloed op je hebben. Je bent nu zeer gevoelig voor stemmingen van anderen en laat je hier dus ook snel door beïnvloeden. Zonde van je goede humeur!

Kreeft

Liefde: Een date verloopt compleet anders dan je zou verwachten. Dit geldt zowel voor de Kreeften die al langer een relatie hebben als voor de singles die pas iemand hebben leren kennen. Spannend!

Financiën: Het is een goed moment om wat extra geld uit te geven aan reparaties of andere zaken die je wilt opknappen of verbeteren. Je kunt deze week een extraatje verwachten wat je hieraan kunt besteden.

Werk: Je bent het totaal niet eens met je collega’s en ook met je werkgever of leidinggevende botert het momenteel niet zo. Laat je echter niet op de kast jagen. Weglopen tijdens een gesprek is een zwaktebod.

Persoonlijk: Als bepaalde dingen even niet lukken, gun jezelf dan even een rustpauze. Geforceerd blijven proberen zal alleen maar averechts werken en je onnodig chagrijnig maken.

Leeuw

Liefde: Eenrichtingsverkeer? Prima hoor. Het maakt je even helemaal niets uit dat jij nu even degene bent die iets meer geeft. Zolang je je geliefde happy kunt maken is het wat jou betreft helemaal prima.

Financiën: Stemmingswisselingen kunnen invloed hebben op je uitgavepatroon. Voorkom dat je jezelf wilt troosten of opvrolijken met te dure spullen of te veel (luxe) etenswaren.

Werk: Je hebt echt zin om je werkplek weer eens op te ruimen en extra gezellig te maken. Orde en netheid is waar jij je nu prettig bij voelt. Dit heeft ook een positieve invloed op je werk, je doet alles met beleid.

Persoonlijk: Een onverwacht bericht via de post, de mail of telefoon zet je even flink aan het denken. Helaas gaat het niet om een boodschap waar je erg blij van wordt. Sterker nog, je bent flink geïrriteerd.

Maagd

Liefde: Het is tijd voor een goed gesprek, Maagd. Er zijn wat dingen die je partner doet en waar je niet bijzonder blij mee bent. Hoewel je hem of haar niets kunt verbieden, kun je wel in alle rust zeggen hoe je erover denkt.

Financiën: Je gaat uiterst verantwoordelijk en zorgvuldig met je financiën om. Er is niet alleen voldoende saldo, er is ook sprake van een perfect overzicht met betrekking tot je inkomsten en uitgaven.

Werk: Je bent wel weer eens toe aan iets nieuws, maar wilt ook niet direct al je schepen achter je verbranden. Is het een idee om een cursus te doen en je op te werken in je huidige functie?

Persoonlijk: Een onbekend persoon die je op straat of in een openbare gelegenheid tegenkomt, zorgt voor onrust. Probeer je ervoor af te sluiten of je er in elk geval niet mee te bemoeien. Het laatste wat deze situatie nodig heeft is olie op het vuur!

Weegschaal

Liefde: Je kunt je ontzettend goed in je partner verplaatsen. Zelfs voor de dingen die je eerder nog wel eens kon wegwuiven heb je nu meer begrip. Dit tot groot genoegen van je partner, die zich hierdoor meer gehoord voelt.

Financiën: Een feestje loopt meer in de papieren dan je aanvankelijk dacht. Wel is het geld goed besteed: dit wordt echt een avond om nooit te vergeten! Daarbij, een knalfuif zonder nieuwe jurk? Echt niet!

Werk: Je hebt de neiging af en toe wat weg te dromen. Aan de ene kant dien je er dus voor te waken dat je niet je tijd verlummelt. Aan de andere kant kunnen bepaalde fantasieën je juist enorm goed inspireren! Hierin een gulden middenweg vinden zou perfect zijn.

Persoonlijk: Eten en drinken doe je nu erg graag. En ja, ook wel meer dan eigenlijk goed voor je is. Gun jezelf dit gewoon even en zorg dat je optimaal geniet; aan schuldgevoelens achteraf heb je sowieso niets.

Schorpioen

Liefde: Wat vindt je geliefde nu ook alweer zo leuk aan jou? Je zou dat heel graag nog eens horen. En waarom ook niet? Vraag er gewoon naar, Schorpioen. Dan kun je je lief ook meteen laten weten waarom jij (nog steeds) zo dol bent op hem/haar.

Financiën: Geef gerust wat extra geld uit aan het verfraaien van je huis. Het mag best iets meer kosten, maar dan moet het ook wel duurzaam zijn. Ook het klussen gaat nu van een leien dakje: op naar de bouwmarkt!

Werk: Vooral Schorpioenen met een creatieve functie gaan als een trein deze week, maar ook als je een minder artistieke baan hebt kun je nu heel wat creativiteit kwijt in je werk. Creatief denken kan op alle mogelijke manieren!

Persoonlijk: Je hebt even behoefte aan rust. Dat betekent dus even geen gezellige afspraakjes met vriendinnen of oppervlakkige kletspraatjes met buren. Lezen, rustig nadenken of gewoon even ontspannen is waar je nu behoefte aan hebt.

Boogschutter

Liefde: Iets wat onder de oppervlakte een bedreiging vormde voor de relatie, wordt deze week opgeruimd. Weg ermee! Verder is dit een goed moment om een feestje te vieren, bij jullie thuis of bij vrienden.

Financiën: Hoewel je grootse plannen hebt met betrekking tot een nieuwe aankoop of investering, doe je er verstandig aan hier niet al te veel energie in te steken. Al snel zal blijken dat het hier om een bevlieging gaat.

Werk: Durf de confrontatie en de dialoog aan te gaan! Hoewel je in eerste instantie opziet tegen een gesprek, zul je jezelf er prima doorheen slaan.

Persoonlijk: Onderwerpen als astrologie, psychologie en spiritualiteit hebben je belangstelling. Eigenlijk alles wat te maken heeft met de psyche. Interessant!

Steenbok

Liefde: Het gaat je zowaar wat gemakkelijker af om over je gevoelens te praten en bepaalde emoties te delen. Doe er vooral je voordeel mee; dit zal de relatie een flinke oppepper geven.

Financiën: Het is zeker niet verkeerd om op je hoede te zijn, maar overal beren op de weg zien is nu ook weer niet nodig. Wil iemand je werkelijk oplichten of bestelen of komt deze gedachte vooral voort uit angst? Je weet het zelf het best.

Werk: Hoewel je al een poosje met de gedachte speelt om een bepaalde actie te ondernemen, is nu niet het juiste moment om dit ook daadwerkelijk te doen. Wel is het een goede week om alvast voorbereidingen te treffen.

Persoonlijk: Iemand over wie je een vooroordeel hebt, blijkt heel anders te zijn dan je dacht. Was deze beeldvorming misschien gebaseerd op iets uit het verleden?

Waterman

Liefde: Je bent een beetje opstandig en je lief moet het ontgelden. Alles wat je partner zegt is verkeerd. Sterker nog, je gaat dwars tegen zijn/haar goed bedoelde advies in, alleen maar om te laten zien dat je ‘zelf wel bepaalt wat je doet’.

Financiën: Laat het winkelen even voor wat het is. Vooral de eerste helft van de week ben je geneigd meer geld uit te geven dan de bedoeling is.

Werk: Het zou geen kwaad kunnen oude denkpatronen of standpunten te herzien. Tijden veranderen, situaties veranderen, mensen veranderen. En jij verandert ook.

Persoonlijk: Een gesprek met een vriendin of een vrouwelijk familielid verloopt bijzonder goed. Een prima week om misverstanden uit de weg te werken, situaties op te helderen of een ruzie bij te leggen.

Vissen

Liefde: Trek geen voorbarige conclusies Vis. Elk scenario wat je nu bedenkt is waarschijnlijk juist wat er níet staat te gebeuren. Wacht de dingen rustig af en val er ook zeker je partner niet mee lastig.

Financiën: Dit is een goede week voor zakelijke en financiële aangelegenheden. Het investeren in de woning of het financieren van een project zou wel eens zeer positieve gevolgen kunnen hebben.

Werk: Blijf vooral alert. Je hebt wat moeite met je focus waardoor de kans bestaat dat je steekjes laat vallen of jezelf bezeert.

Persoonlijk: Wees voorzichtig met (nieuwe) medicijnen en lees voor gebruik aandachtig de bijsluiter. Sommige dingen gaan niet goed samen. Wel zo handig om dit van te voren te weten.

