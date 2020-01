Clementine zette haar zoon op een anti ADHD-dieet: Het deed helemaal niets

Ⓒ Clementine Bezemer

Wetenschappers lijken het er maar niet over eens te worden: of een dieet kinderen van ADHD kan afhelpen. Eerdere experimenten met een dergelijk dieet zouden zes van de tien bij het onderzoek betrokken kinderen hebben verlost van hun ADHD. Nieuw Nederlands onderzoek onder 100 jongetjes met ADHD moet meer duidelijkheid verschaffen over de werking van het RED-dieet. En hoewel de wetenschappers benadrukken dat er nog veel te onderzoeken valt en vooralsnog een slag om de arm houden, vallen er in de berichtgeving al termen als ’genezen’ en wordt er gesproken over het overbodig worden van medicatie. Clementine (49) zette haar destijds 8-jarige zoon Django op zo’n ’anti-ADHD dieet’. Maar het resultaat was helaas niet wat ze ervan had verwacht.