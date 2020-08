Zou jij je naam en contactgegevens afstaan in een restaurant?

Wanneer uit de gegevens van de GGD duidelijk wordt dat bij een horecagelegenheid meerdere besmettingen hebben plaatsgevonden, kan besloten worden om de zaak veertien dagen te sluiten. Mede door deze maatregel hoopt de premier de gevaarlijke opmars van het coronavirus in bedwang te houden. Rutte benadrukt dat er verder aan de huidige situatie niets veranderd en dat het wel nog gewoon mogelijk is om uit eten of naar het terras te gaan.

Uiteenlopende meningen

Op Twitter zijn de meningen over het vrijgeven van naam en contactgegevens aan horecagelegenheden uiteenlopend.

Kim vindt dat mensen die hun persoonlijke informatie niet willen delen beter thuis kunnen blijven.

Volgens Willem verandert er helemaal niet zoveel met deze nieuwe maatregel.

Toch zet Arjen zijn vraagtekens bij de nieuwe maatregel.

