Geen entree met een te diep decolleté, waar ligt de grens?

Een dag later tweet ze: ’Ik ben meer dan een stel borsten, ik ben meer dan een lichaam.’ De leiding van het museum heeft inmiddels z’n excuses aangeboden.

Waar ligt de grens

We hebben allemaal wel eens met dresscodes te maken, een sociale code die aangeeft welk soort kleding geschikt is voor dat moment. Als je die code overtreedt, wordt dat afgekeurd of vreemd gevonden. Zo wordt het door de meeste werkgevers niet getolereerd als je op teenslippers komt, een korte broek aanhebt of een naveltruitje draagt.

Organisaties vinden dat ze in hun recht staan als ze bepaalde regels opstellen. Hun beweegreden: als klanten zich ongemakkelijk voelen omdat iemand er ’aanstootgevend’ bij loopt, is dat niet in het belang van de organisatie.

In het Rijksmuseum zijn er bijvoorbeeld ook kledingvoorschriften. Je mag niet naar binnen op blote voeten, je bent verplicht kleding aan te hebben, een ontbloot bovenlichaam is voor mannen en vrouwen verboden en je mag geen strandkleding of badkleding dragen. Zomerkleding is daarentegen wel gewoon toegestaan.

Bekijk ook: Zo overleeft ons uiterlijk de crisis

Praat mee

Ging het museum te ver met deze regel, of mag je als organisatie een bepaalde dresscode aanhouden? En waar ligt dan de grens? Houd jij rekening met hoe je erbij loopt per gelegenheid? Of maakt het je allemaal niet zoveel uit en moeten ze je maar accepteren zoals je bent? Praat mee via onze Facebook-pagina!