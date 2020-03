Schrikkeldag. Raar woord. ’Schrik’ snap ik, maar ’schrikkel’? Hoe vaker ik het zeg, hoe vreemder het klinkt. Schrikkel. Schrikkel. Schrikkel. Wat zou het kunnen zijn? Even googelen. Ah, schrikkel betekent zoiets als ’lopen met grote passen’.

Even schrikkelen

Even later, wij de stad in, begint het te regenen. Buggy met Puber 2,5 vooruitduwend, twee tassen aan de handvaten, de pakken luiers onderin – je weet wel, botsend tegen de knie. Puber 11 en Puber 9 in het kielzog, nou ja, dat is de bedoeling.

„Jongens, doorlopen. Kom op jongens, het regent, ik wil naar huis.” (Ik verzin een list, attentie is nu vereist.) „Kom, even schrikkelen nu.” In ponysprong komen ze eraan. „Eh, pap, wat zeg je? Wát is schrikkelen?”

Raar woord

„Doorlopen met grote passen. Dat weet iedereen.”

„Echt niet.”

„Grote mensen, zoals papa, wel.”

„Raar woord. Schrikkelen.”

„Nou, je kent het wel. Van schrikkeldag.”

„O jaaa, dat is echt kapot laf.”

Iedere dag jarig

Kapot laf??? Ik word echt oud...

„Ja, dan ben je maar één keer in de vier jaar jarig.”

„Jongens, wees blij. Jullie zijn iedere dag jarig.”

Ja daag, dat soort opendeurenkretologie gaat er bij Jut en Jul niet meer in. Ze zijn al heel lang niet meer jarig geweest en - met twee zakken snoep van Jamin onder de arm - ze krijgen eigenlijk ook nooit wat. En ze mogen ook al niet samen naar de bioscoop straks. „Oké”, zeg ik, „ik weet het goedgemaakt.”

„Nou?”

29 februari

„Voortaan vieren we jullie verjaardag samen. Op 29 februari. Dan huur ik een balzaal en Lil’ Kleine voor een optreden. En jullie mogen de hele wereld uitnodigen.”

„Serieus? Vét!”

„Haha, sukkels. 29 februari is een schrikkeldag. Dus hebben jullie over vier jaar pas een feestje. Nou hup, schrikkelen nu.”