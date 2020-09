’Jonge kinderen alcoholarm bier geven, is niet normaal’

Waar roken en drugsgebruik gezien worden als verslavingen die uitgebannen dienen te worden en waar we kinderen vanaf moeten houden, is alcohol nog steeds een algemeen geaccepteerd genotsmiddel. Niet dat we het oké vinden als onze pubers het op hun 14e op een (coma)zuipen zetten, maar af en toe een drankje, of een keertje dronken worden op een feestje, ach, dat hoort er nou eenmaal bij.

Biertje

Drinken hoort erbij. Bij het leven. Wie niet drinkt is al snel ’saai’, of ’flauw’. Maar ook alcohol is eigenlijk gewoon een drug. Zeker de laatste jaren wordt er steeds meer bekend over de gevaren van alcohol voor de gezondheid en vooral ook over de nadelige invloed ervan op het (onvolgroeide) brein. Deskundigen pleiten voor het totaal verbieden van alcohol voor adolescenten. Dus ook niet dat ene biertje op zaterdagavond, omdat ze ’het anders toch wel ergens anders doen’. Gewoon niet. Punt. Drinken is namelijk slecht voor je. En jong geleerd, is nou eenmaal oud gedaan.

Ik heb sowieso nooit gesnapt waarom sommige ouders hun pubers laten drinken. Waarom zou een 15-jarige ’s avonds met een biertje op de bank moeten zitten? We weten allemaal dat alle genotsmiddelen, of het nou tabak, drugs of alcohol is, slecht voor je zijn. Jouw taak als ouder is dat aangaande simpel: dat geef je je kind niet. Jij hoeft ze niet te leren om ’ermee om te gaan’, wat je ze juist moet leren is dat ze het niet moeten gebruiken, omdát het slecht voor je is.

Kleine stap

Door je kind zo’n genotsmiddel eigenhandig aan te reiken leer je ze precies het tegenovergestelde: dat het dus normaal is om het te gebruiken. Een kind van 7 dat een flesje bier drinkt, ook al zit er geen alcohol in, gaat het drinken van bier logischerwijs normaal vinden. De stap naar bier met alcohol is dan een stuk eenvoudiger gezet. Dat is geen overbezorgde ouder-onzin, dat is gewoon psychologie.

Sommige dingen in het leven horen bij volwassen zijn. Zoals alcohol drinken, roken, of een keer een pilletje slikken. Ook dan zijn al die dingen slecht voor je en zou je ze beter niet kunnen doen. Maar volwassenen zijn, doorgaans, in staat hun eigen afwegingen en keuzes te maken. Volwassenen moeten en kunnen hun eigen verantwoordelijkheid nemen, maar dat kunnen zij alleen maar als zij dat van hun ouders hebben geleerd. Door je kinderen bier te laten drinken leer je ze dat niet.

Slecht ouderschap

Kinderen moeten limonade drinken, misschien af en toe frisdrank, en verder vooral water. Ze mogen best zien dat hun ouders af en toe alcohol drinken, maar ze moeten ook leren dat dat iets is voor volwassenen en dat ook die dat alleen met mate en op een verantwoordelijke manier doen. Dát leert ze hoe je met dat soort dingen omgaat.

Goed voorbeeld doet namelijk, hoe ouderwets misschien ook, nog steeds goed volgen. En je kleuter van 5 een fles alcoholvrij bier in z’n handjes duwen is niet eens meer een slecht voorbeeld geven, maar weinig anders dan slecht ouderschap. Ik heb niet de illusie dat mijn kinderen netjes van de drank afblijven tot ze 21 zijn (of, als het aan de Jellinek ligt: 24), maar van mij krijgen ze het in ieder geval niet. Ook niet alcoholvrij.

Glaasje sinas

Mijn zoon (10) zou vast wel een Radler 0.0 lusten, want dat is tenslotte net limonade, maar ik hoef mijn kind niet met een biertje te zien. Dat mag-ie bewaren voor z’n studententijd, zodat ik het vooral níet hoef te zien. Op zaterdagavond mag hij een glaasje sinas en daar moet hij het mee doen. En als ik hem over een paar jaar een keer katjelam van een schoolfeest moet komen halen, zwaait er wat.

Want drinken hoort er niet bij, drinken is slecht. Om maar een recente gevleugelde uitspraak te gebruiken: ’Laten we vooral niet normaal maken, wat niet normaal is’. En kinderen die een biertje drinken, is gewoon echt niet normaal.