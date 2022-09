Roxanne Kwant: ’In plaats van mij te onderzoeken, checkte de huisarts of ik zwanger was’

Je was twaalf toen bij jou diabetes werd ontdekt. Hoe was dat voor jou?

„Ik vond het geweldig! Klinkt gek, maar ik was vooral heel blij dat ik eindelijk een diagnose had. Het begon in groep acht. Ik nam altijd pakjes drinken mee naar school, maar in plaats van twee, wilde ik er nu zes. En zelfs dat was niet genoeg. Tussendoor hing ik iedere keer dat ik naar de wc moest met mijn hoofd in de wasbak om water te drinken. Het voelde continu alsof ik na een uur rennen eindelijk een fonteintje gevonden had. Volgens de huisarts was er niets aan de hand. Ook niet toen ik dunner en dunner werd, flauwviel en uiteindelijk zelfs mijn menstruatie stopte.

Mijn lichaam schakelde van alles uit om maar te kunnen blijven functioneren, maar in plaats van mij verder te onderzoeken, ging de huisarts na of ik een vriendje had en een zwangerschap de oorzaak kon zijn en dacht hij daarna aan boulimia. Na negen maanden aanmodderen was ik een klein, dun hoopje ellende. Ik kón niet meer. We hebben de huisarts overgeslagen en gingen direct naar het ziekenhuis. Daar was mijn bloed zo stroperig dat ze nog voordat het was onderzocht zeiden dat ik waarschijnlijk diabetes had. Eindelijk had ik een antwoord en kreeg ik de bevestiging dat dit niet mijn schuld was, maar dat mijn lichaam gewoon niet goed werkte. Moest ik voor de rest van mijn leven insuline spuiten? Prima! Daar tekende ik direct voor.”

Dat lijkt me best een grote verantwoordelijkheid voor een meisje van twaalf…

„Dat was het ook. Soms wilde ik net als mijn vriendinnen iets eten bij McDonald’s, of toen ik iets ouder was losgaan met mixdrankjes tijdens het uitgaan. Dat was ook voor mijn ouders spannend. Een kind met diabetes is één ding, maar dan hadden zij ook nog een Roxanne, die in zes sloten tegelijk wandelt. Gelukkig is het iedere keer goed afgelopen en heb ik het tegenwoordig goed onder controle. Toen ik de diagnose kreeg, werd mij verteld dat ik het beste een zo evenwichtig en stabiel mogelijk leven kon leiden. En kijk mij nu eens. Alles behalve evenwichtig en stabiel, haha.”

Hoe reageren anderen erop?

„Ik krijg regelmatig berichtjes van meiden of hun ouders die mij daarin als rolmodel zien. Dat ze dankzij mij weten dat er met diabetes type 1 prima te leven valt. Ik laat er eigenlijk niets voor, maar doe hier en daar gewoon wat aanpassingen. Het scheelt dat er tegenwoordig veel meer over bekend is en dat ik zelf duidelijk ben. Als ik een drukke week heb, geef ik van tevoren gewoon aan dat het kan zijn dat ik wat sneller moe ben. Daarmee maak ik het voor anderen ook makkelijker. Want afgezien van de sensor op mijn bovenarm, zie je aan niets dat er iets met mij aan de hand is.”

