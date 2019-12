’Dit jaar vraag ik nog slechts een scooter’

Het jaarlijkse gedoe met verlanglijstjes is er weer. De kerstman is in het land en dan moet er weer iets onder de kerstboom liggen. De stress zit ’m niet in het vinden van een passend presentje voor de medevierders van de feesten. Een boek voor mijn leesverslaafde vader is al snel gevonden en de vriendin houdt al bladerend door glossy vrouwenbladen jaarrond een wish list bij. Hiermee is de aanschaf van een geslaagd cadeau kinderwerk.

Zonnebrillen

Nee, de lijstjes-ellende zit ’m in mijn eigen wensen. Een man van 54 jaar heeft zo’n beetje alles al. Tenminste, qua hebbedingen die financieel binnen bereik liggen. In de garage staat een oldtimer, de laptop wordt meegezeuld in een zwart lederen tas, de rechterpols is behangen met armbandjes, in de kast ligt een verzameling exclusieve zonnebrillen en op het bureau zwerven merkpennen die naadloos passen in de luxe schrijfmap.

Wat heeft een man dan nog te wensen? Zo moeilijk is het niet, zo verkondig ik al bijna twee decennia tegen liefdes. Een Breitling-horloge of een Vespa snorscooter, daarmee zou ik uitermate verguld zijn. Maar hoe verschillend ook, de vrouwen hebben één ding gemeen: dit soort prijzige cadeaus achten ze te gortig.

Fraai klokje

Ze denken ook allemaal erg grappig te zijn: met de in de loop der jaren vergaarde voorraad miniatuurscooters en horlogereplica’s is met gemak een vensterbank te vullen. Ik heb de moed opgegeven en onlangs zelf maar een fraai klokje besteld. Geen Breitling overigens. In de vele jaren dat ik daarom zeurde, blijkt mijn smaak klassieker geworden. Helaas ook duurder, maar goed, straks ligt dan eindelijk dat zo vurig verlangde uurwerk onder de dennentakken. Maar bovenal is de aankoop natuurlijk een sympathieke geste jegens het thuisfront, dat niet langer hoeft te kiezen tussen twee hartenwensen. Dit jaar alleen een scooter op het lijstje dus. Mat donkergrijs, graag. Dank.

