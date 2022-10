’Aan het einde van de maand heb ik 0 euro over’

„Ik verhuisde naar Rotterdam omdat ik niet anders kon. Als student-af kun je niet in een studentenwoning blijven wonen en dus moest ik snel iets anders zien te vinden. Snel iets anders vinden in (de buurt van) Amsterdam, dat bestaat niet. En dus week ik uit. Rotterdam leek een prima optie. Een vertekend beeld, want ik verhuisde toen thuiswerken de norm was, shoots niet of nauwelijks doorgingen en interviews uitsluitend plaatsvonden via videobellen.

Inmiddels zijn we een hele tijd verder en ben ik vrijwel iedere dag in en om Amsterdam te vinden. In eerste instantie vanwege werk, maar ook omdat het de plek is waar vrijwel mijn gehele sociale leven zich afspeelt. Dat houdt in dat ik meestal tot ‘s avonds laat blijf hangen en ik eigenlijk alleen in Rotterdam ben om te slapen. Klinkt vermoeiend, is het ook. En dan reken ik de file ‘s morgens en die als ik ‘s avonds een keer wél direct naar huis ga nog niet eens mee.

Ieniemienie

Ergens begin dit jaar begon ik dus opnieuw met zoeken. De droom om zelf een woning te kopen schoof ik een jaar of tien vooruit, maar een huurwoning moest toch wel lukken? FOUT! Voor sociale huur verdien ik te veel en voor huurwoningen in de vrije sector wordt in veel gevallen een jaarinkomen van 48 keer de maandhuur gevraagd. Als ik zoveel zou verdienen, zou ik wel een woning kopen. Zoals zoveel mensen van mijn leeftijd, val ik dus precies tussen wal en schip. In het ieniemienie richeltje dat middensector huur heet en waarin nauwelijks woningen te vinden zijn.

Iedere dag ben ik zeker een uur kwijt aan het doorspitten van sites en het reageren op zo’n beetje iedere woning binnen een straal van dertig kilometer rondom Amsterdam. In veel ervan wil ik niet eens per se wonen, maar op dit moment is zo’n beetje alles aantrekkelijker dan mijn huidige situatie. Tot nu toe is de zoektocht vruchteloos. Voor de weinige woningen die er zijn, wordt de lijst van mensen die voorrang krijgen, steeds langer: stadsvernieuwingsurgenten, gewone urgenten, mensen die een sociale huurwoning achterlaten van de corporatie van de woning waarop je reageert, mensen die een sociale huurwoning achterlaten van een andere corporatie, kleine gezinnen en nu ook leerkrachten, politieagenten en mensen die in de zorg werken gaan voor.

Creditcard

‘Wees blij dat je een dak boven je hoofd hebt!’ kreeg ik laatst als reactie toen ik dit dilemma voorlegde aan een kennis. Dat ben ik ook. Ik ben me ervan bewust dat het allemaal veel erger zou kunnen zijn. Alleen betaal ik me scheel aan reiskosten en huur en ben ik bang dat ik me dat dak geen jaren meer kan veroorloven op deze manier. Als er niets geks gebeurt heb ik aan het einde van de maand nu precies 0 euro over. Das niet veel. Als er wel iets geks gebeurt, noem een APK-keuring of een kapotte laptoplader, pak ik mijn creditcard erbij. Niet slim, dat weet ik. Maar het is op het moment even niet anders.

Wat er precies moet gebeuren om de dingen te veranderen, dat weet ik niet. Ik ben geen politicus of econoom. Maar dat je van een prima salaris niet normaal kan rondkomen, slaat natuurlijk helemaal nergens op. Meestal ben ik hard bezig om daar verandering in te brengen, maar soms is het gewoon lekker om even te klagen. Het leven van een dertiger, toch? Nou, dat ziet er op dit moment op het gebied van wonen nogal uitzichtloos uit als ik heel eerlijk ben.”



