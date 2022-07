Britt (32): ’Ik ben helemaal gestopt met make-up’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Eerlijk gezegd ben ik niet zo met leeftijd bezig. Ik ben super nuchter en voel me daarom precies zo oud als dat ik ben. Toch omring ik mij vooral met jonge mensen. Naast mijn werk studeer ik nog aan de kunstacademie, waardoor ik met veel jonge en creatieve mensen in contact ben.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik heb geen speciaal beautyritueel dat ik zou aanraden. Ik gebruik zelfs geen make-up. Drie jaar geleden ben ik daar helemaal mee gestopt. Ik zat toen een stuk lekkerder in mijn vel dan voorheen en had niet meer het gevoel dat ik iets moest verbloemen. Voor een feest met glitterthema of festival wil ik nog weleens wat op mijn gezicht smeren, maar ik zie het dan meer als schmink. Ik ben blij met wie ik ben en daar hoort dit gezicht gewoon bij.”

„Naar mijn idee is het vooral belangrijk dat je nieuwe dingen ontdekt en in beweging blijft. Recent ben ik van baan geswitcht. Voorheen werkte ik altijd in de financiële wereld, maar nu ben ik aangesloten bij een platform dat erotische content aanbiedt. Voor mijn ouders was dat wel even wennen, maar na enige uitleg begrepen ze mijn keuze. Cheex, het bedrijf waarvoor ik werk, combineert ethisch geproduceerde porno met seksuele educatie. Je weet dat de porno die je kijkt onder de juiste omstandigheden is gemaakt. Ik vind dat heel belangrijk en maak me er daarom ook graag hard voor.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Meestal wel. Mijn dochter is net één jaar geworden en mensen schatten me daardoor automatisch rond de dertig jaar.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Mijn ogen, die weerspiegelen mijn karakter. Ik ben vrij nieuwsgierig en dat is goed in mijn ogen terug te zien. Ogen zijn heel puur. Je kunt er niet veel aan veranderen en daar houd ik van: pure schoonheid. Ik ben ook blij met mijn lach. Een lachend gezicht is zoveel mooier.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik wil vaak te veel. Ik werk en studeer, maar ben daarnaast ook moeder. Soms wordt mij dat allemaal even te veel. Ik merk dat ik daardoor minder tijd voor mezelf heb en minder goed voor mezelf zorg. Mijn shape en conditie gaan achteruit en dat vind ik jammer. Ik hoop dat ik hier meer de balans in ga vinden.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik denk het wel. Voorheen had ik dat gevoel minder. Toen werkte ik nog in de financiële wereld en kon ik mijn creativiteit niet goed kwijt. Nu ik aan de kunstacademie studeer heb ik een goede uitlaatklep en met mijn nieuwe werk doorbreek ik taboes en dat is iets wat ik altijd al heb gewild. Maar de absolute kers op de taart is natuurlijk de komst van mijn dochtertje. Alle dingen waar ik me hiervoor druk om kon maken zijn ineens niet meer belangrijk. Ik ben stabieler geworden en meer gefocust. Je prioriteiten zijn opeens enorm duidelijk als er een kleintje is. Dat geeft mij veel rust.”

Heb je een levensles?

„Blijf ontdekken en nieuwe dingen proberen. Zeg nooit nooit en probeer overal voor open te staan. Zorg dat je geprikkeld, geraakt en geroerd blijft. Op welke manier dan ook. Zo wordt je leven niet snel saai. Bovendien heb je dan ook weinig tijd over om te piekeren. Voor mij werkt het goed om erop uit te gaan, zo blijft mijn hoofd fris.”

Wil jij ook in deze rubriek? Wij zoeken nog leuke, vrouwelijke dertigplussers. Reageer vooral ook als je 50, 60 of ouder bent. Mits je maar lekker in je vel zit! Stuur een mailtje met je naam, telefoonnummer, motivatie én twee actuele foto’s (portret en totaal) naar a.de.groot@telegraaf.nl.