Carola heeft een minnaar: Van mijn zieke man moet ik het niet hebben

Diagnose

„Norm heeft een zeldzame neurologische aandoening, waardoor hij geestelijk en lichamelijk steeds meer achteruit gaat. Toen de diagnose drie jaar geleden kwam, waren we compleet verslagen. Onze kinderen waren de deur uit; ons leven samen zou net goed en wel beginnen. Daar gingen onze toekomstplannen. Ik was er kapot van.

Al snel focuste alles zich op de zorg van Norm. Hij werd afgekeurd, kwam thuis te zitten en dat gaf hem geestelijk een enorme dreun. De man waar ik ooit verliefd op was geworden, verdween langzaam maar zeker. Hij had bij steeds meer zaken mijn hulp nodig. Onze verhoudingen verschoven. We waren niet langer elkaars gelijken: ik zorgde voor Norm en hij was afhankelijk van mij.”

Opgebloeid

„Inmiddels is Norm zo verslechterd dat ik mij met onze twee kinderen oriënteer op verpleeghuizen. Ik ga er aan onderdoor als ik dit nog langer moet volhouden. De laatste maanden ben ik echter iets opgebloeid, doordat ik er een vriend naast heb: Leo. De kinderen weten het en begrijpen het volledig. Norm houden we er buiten. Alleen bij Leo ben ik Carola weer.

Ik bezoek Leo als ik even word ontlast door thuiszorg of door de kinderen. Dan trek ik wat leuks aan en weet ik niet hoe snel ik mijn eigen huis moet ontvluchten. Met Leo heb ik de fijnste gesprekken, zoals ik die vroeger ook met Norm had. En we hebben seks. Ik heb seks met Leo alsof ik net twintig ben. Het gaat misschien niet allemaal zo soepel meer, maar we beminnen elkaar echt als twee verliefde pubers. Het is heerlijk.”

On hold

„Ik voel me soms schuldig ja, als ik in Leo’s armen lig en weet dat Norm wordt verzorgd door een onbekende verpleegkundige. Maar ik had omgekeerd hetzelfde gewild. Ik had niet gewild dat Norm zijn leven compleet on hold zette om voor mij te zorgen. Ik ben nog zo jong. Het leven houdt niet op als je tegen de zestig zit. Norm heeft overigens niets door. Daarvoor is hij al te slecht.

Natuurlijk heb ik ook veel verdriet om het verlies van Norm. Hij is er nog, maar ergens is hij ook al dood. Ik mis zijn grappen. Ik mis zijn liefde voor mij. Ik mis hem als lieve vader voor onze kinderen. Als ik hem hulpeloos in zijn stoel zie zitten, breekt mijn hart. Als ik naar Leo ga, huil ik vaak in de auto even al mijn emoties van de afgelopen dagen van me af. Maar als ik dan over de drempel van Leo’s huis stap, laat ik alles los. Dan ontspan ik volledig.”

Samenwonen

„Leo verwent me enorm. We liggen soms uren samen in bed; gewoon te knuffelen en te praten. Als ik bij Norm ben, appen we veel met elkaar. Ik zou hem het liefst iedere dag zien en ik sluit ook niet uit dat we snel gaan samenwonen, zodra er voor Norm een goed verpleeghuis is gevonden. Pas dan vertellen we ook de rest van de wereld over onze relatie. Ik kan op dit moment eventuele negatieve commentaren nog niet aan.

Ik had nooit gedacht dat ik hiertoe in staat zou zijn, maar dat denk je op een moment dat je partner nog 100% je partner is. Nu ik al jaren naast een zieke man leef, weet ik dat je er pas over kunt oordelen als je er midden in zit. Ik hoop dat mensen mij niet te hard veroordelen als ik ze vertel dat ik Norm niet trouw ben geweest. Maar mochten ze dat wel doen, dan is dat maar zo. Leo maakt mij weer gelukkig. Ik heb genoeg ellende meegemaakt de laatste tijd.”

Jij op vrouw

Wil jij ook jouw ’tussen de lakensverhaal’ vertellen?

Dat kan hier.