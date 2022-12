Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Glossy Hella Huizinga: ’50.000 euro aan vuurwerk ging op het verkeerde moment de lucht in’

Door Mariëlle Wisse Kopieer naar clipboard

„Mensen vonden wat ik deed idioot, veel te groots en Amerikaans.” Ⓒ Corné van der Stelt

Hella Huizinga is een van de gezichten in de nieuwe Videoland-serie Real Housewives of Amsterdam. Met haar bedrijven My Greatest Party, My Greatest Event en Hella Huizinga Weddings is Hella Huizinga (38) van alle markten thuis. Hella heeft een relatie. In VROUW Glossy vertelde ze al eens over haar werk als partyplanner. Door de populariteit van het programma, publiceren we dit artikel opnieuw.