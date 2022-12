Daghoroscoop 14 december - Sterrenbeeld Leeuw: neem geen extra werk aan!

VANDAAG JARIG

Mercurius is de planeet die jouw professionele- en liefdesleven in gelijke mate beïnvloedt. Beide blijven ook volgend jaar nauw met elkaar verbonden. Ook als je een “wereld” baan hebt (die vaak voortvloeide uit liefdevolle contacten) blijven jouw geliefden de belangrijkste mensen in jouw leven.

STERRENBEELD RAM

De nadruk ligt de komende dagen op sociale aangelegenheden. De kerstsfeer begunstigt het zakenleven. Ga vanavond een intiem gesprek niet uit de weg; zet de tv uit, leg jouw boek terzijde en bespreek zaken die jullie beiden bezighouden.

STERRENBEELD STIER

Voer met meerderen een gesprek over jouw toekomst. Wees niet bang jezelf te promoten en licht toe waar je het afgelopen jaar mee bezig bent geweest. Bereid dat goed voor. Hetzelfde geldt voor een sollicitatiegesprek.

STERRENBEELD TWEELINGEN

Inspiratie zorgt voor een snelle afhandeling van een lastige opdracht. Dit is zo’n dag dat mensen met problemen zich tot je kunnen wenden. Luisteren is waarschijnlijk genoeg. Blijf tactvol, niemand zit te wachten op een veeg uit de pan.

STERRENBEELD KREEFT

Vertraging en obstakels worden opgeheven en misverstanden opgehelderd. Een trans-Atlantisch contact kan interessant nieuws opleveren. Een relationeel probleem wordt opgelost. Een contract kan echter stagneren door een inspectie.

STERRENBEELD LEEUW

Neem geen extra werk aan tenzij je zeker weet dat je er nog voor Kerstmis tijd voor hebt. Houd rekening met dierbaren; in deze tijd van het jaar hebben ouderen recht op wat extra aandacht. Blijf beleefd tegen lastige klanten.

STERRENBEELD MAAGD

Bereid het kerstweekend voor; voer ideeën uit maar overdrijf het niet. Plannen voor bepaalde activiteiten kunnen geweldig lijken, maar zijn misschien te gecompliceerd. Pijn die moeilijk te diagnosticeren is kan psychosomatisch zijn.

STERRENBEELD WEEGSCHAAL

Er kan ruzie ontstaan met degenen met wie je samenwoont, misschien over lawaai of taakverdeling. Door nu al bestellingen te doen voor Kerstmis bespaar je volgende week veel tijd. Een romance is gebaat bij een goed gesprek.

STERRENBEELD SCHORPIOEN

Reken op een vlotte afhandeling van afspraken, plannen etc. Obstakels worden opgeheven en je zult vooruitgang boeken als ook verwarring wordt weggenomen. Een sollicitatie wordt goed ontvangen en krijgt een vervolg.

STERRENBEELD BOOGSCHUTTER

Sommigen van jullie kunnen moeite hebben te beslissen hoe ze verder moeten met een romance. Het ene moment lijkt de huidige verbintenis gelukzalig, het volgende schrikt deze je af. Doe geen beloften waarvan je spijt kunt krijgen.

STERRENBEELD STEENBOK

Bel vrienden die je al geruime tijd niet hebt gesproken. Een kloof in de relatie is inmiddels door de tijd overbrugd. Een romantische reünie is ook mogelijk. Zoek je werk, dan kunt je via vrienden ineens de droombaan vinden.

STERRENBEELD WATERMAN

Houd jouw partner op de hoogte van uitnodigingen die je aanneemt. Het kan nog te vroeg zijn om een nieuwe partner ten huwelijk te vragen, maar het is duidelijk dat het tussen jullie wel goed zit. De toekomst ziet er zonnig uit.

STERRENBEELD VISSEN

Er rust zegen op afspraken en ontmoetingen. Maak op het werk af wat is blijven liggen en bel mensen die al lang op een telefoontje wachten. Als je ondanks tegenstand vasthoudt aan principes, kun je een beloning tegemoet zien.

