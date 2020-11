Series om te smullen!

1. Kopen zonder kijken (RTL)

We beginnen deze lijst met één van de favorieten van VROUW-hoofdredacteur Marieke: Kopen zonder kijken. In het RTL4-programma wordt er elke week voor een stel een droomhuis gezocht. Top, zou je denken maar er is wel één ’maar’: er moet worden getekend zonder dat ze het huis hebben gezien... Elke maandag op RTL4 om 20.30 uur.

2. Eurovision Song Contest : The Story of Fire Saga (Netflix)

Tja, het Eurovisiesongfestival is voor Europeanen een heerlijke guilty pleasure, maar voor Amerikanen een groot vraagstuk. Altijd al willen weten hoe ’buitenstaanders’ tegen dit grootse muziekfestival (sinds 1956!) aankijken? Dan is deze film zeker de moeite waard. En ja, al je favoriete artiesten en optredens zijn te zien. Daarom is dit ook de lievelingsfilm van VROUW-stagiaire Yerin. De film is beschikbaar via Netflix.

3. First Dates (NPO)

VROUW-eindredacteur Mariët vindt First Dates echt smullen. Een restaurant vol met singles en een hoop - verborgen - camera’s. Deze mensen zijn opzoek naar een relatie onder toeziend oog van de kijker. Soms zijn de gesprekken ongemakkelijk, soms is het een begin van iets moois. Elke werkdag om 19:25 uur op NPO 3.

4. Married at first sight (Videoland of RTL XL)

Kopen zonder het huis te hebben gezien’oké’, maar tróuwen zonder iemand gezien te hebben? Elk jaar doen meerderen mee aan dit avontuur om op een unieke manier de ware proberen te vinden. Heerlijk rondneuzen in het privéleven van anderen. Een typisch geval van guilty pleasure! We herinneren ons allemaal nog wel hoe het huwelijk van Chantal en Henk eindigde voordat het goed en wel begonnen was... Onze VROUW-freelancer Miriam vindt dit dan ook een heerlijke serie om naar te kijken. Er zijn meerdere seizoenen beschikbaar op Videoland of RTL XL.

5. The Real Housewives of Beverly Hills (Hayu)

De favoriet van VROUW-freelancer Vivienne is toch echt wel The Real Housewives of Beverly Hills. In deze serie duik je mee in het leven van deze rijke housewives. Ze genieten van de heerlijke luxe, maar uiteraard komt er ook drama bij kijken… Er staan twee seizoenen op Netflix, en op Hayu staan maar liefst tien seizoenen.

6. Keeping Up with the Kardashians (Amazon Prime)

Geef toe, je hebt vast weleens een aflevering gekeken. Ook al is het maar één scène, je weet precies wie de Kardashians zijn. VROUW-stagiaire Puck ook, daarom zette zij deze serie op onze lijst. Een familie die van zichzelf een succesvol merk heeft gemaakt en ons negentien heerlijke seizoenen op de hoogte heeft gehouden van hun wel en wee. Deze realityserie is beschikbaar op Netflix en Hayu.

7. Temptation Island (RTL)

De ’stiekeme’ favoriet van VROUW-coördinator Mariëlle V. Verleiding, feesten, drank...: hét recept voor een kapotte relatie. En toch zit iedereen weer met spanning voor de buis als er een nieuw seizoen begint. Naast de Nederlandse (VIP-)editie testen ook in andere landen veel koppels op deze manier hun relatie. Welke relaties zijn ertegen bestand en welke sneuvelen ter plekke? Dit programma is te zien op Videoland.

8. Love is blind (Netflix)

Love is blind, waarvan een tweede seizoen is aangekondigd, is een datingprogramma met een aparte twist. Een single gaat in gesprek met een andere single en - hopelijk - een gezellige tijd hebben. Maar natuurlijk is er een addertje: je hoort de ander maar zíet hem/haar niet. Totdat je samen besluit een relatie aan te gaan. Maar niet zomaar een relatie, meteen een verloving! Pas als ze verloofd zijn, krijgen de tv-koppels elkaar te zien en begint het avontuur pas. Een rollercoaster aan emoties dus een múst see. Daarom hoort hij ook op het lijstje van VROUW-redacteur Mariëlle W. De serie is te zien op Netflix.