Blue Monday? Welnee! Dit zijn de geluksmomenten van de VROUW-redactie

Glossy coördinator Sabine

„Dat ik toevallig vrienden tegenkom en dat we allemaal de ruimte in onze agenda hebben om spontaan, op dat moment, samen te drinken, te eten of op een andere manier tijd met elkaar door kunnen brengen.”

Modejournalist Kim

„Mijn geluksmomentje is als we met het hele gezin thuis zijn. Lekker samen eten en bijpraten… En dan heerlijk op de bank ploffen met mijn gekleurde, stevige Marokkaanse kussens en met elkaar een spannende film kijken. Waar ik uiteraard niet doorheen mag kletsen van de mannen. Best moeilijk!”

Eindredacteur Daniëlle

„Net m’n boosterprik gehaald en langs de duinen terug gereden. Zie ik ineens herten in de ochtenddauw opdoemen… prachtig. Is voor mij puur geluk.”

Vormgever Marian

„Altijd een geluksmomentje voor mij: als ik de eerste groene blaadjes zie verschijnen aan het begin van de lente.”

Online redacteur Anouk

„Soms staat mijn moeder spontaan bij mij op de stoep met een mooie bos bloemen in haar handen. Voor haar misschien een kleine moeite, maar ik weet het enorm te waarderen. Voor mij is zo’n spontane verrassing een ultiem geluksmoment.”

Stagiair Naomi

„Als ik omringd wordt door lieve mensen, ben ik gelukkig. Maar mijn ultieme geluksmoment is toch wel de sterrenhemel, of die roze luchten in het voorjaar.”

Stagiair Roos

„Ik haal mijn geluksmomentjes uit kleine dingen, zoals samen eten of wijntjes drinken met vriendinnen. Als ik behoefte heb aan een groot geluksmoment, ben ik in de spa te vinden!”