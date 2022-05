Daghoroscoop 31 mei - Blijf ver van machtsspelletjes, Maagd!

VANDAAG JARIG

Met de maan als je financiële planeet kan het nodig zijn je keuzes op dat gebied te heroverwegen. Je bent sterk in communicatieve zaken (journalistiek, telecommunicatie, onderwijs); door je op die terreinen te richten, kun je zelfs in de prijzen vallen. Ook als psycholoog kun je scoren.

RAM

Houd rekening met uitdagingen of moeilijke keuzes. Mijd ambtenarij en doe geen dingen die geen enkel doel dienen. Auteurs en journalisten die geblokkeerd raken, moeten het hoofd leegmaken door even naar buiten te gaan.

STIER

Communicatie kan lastig zijn. Als je denkt een grapje te maken, kan iemand juist kwaad worden of denken voor de gek gehouden te worden. Als je een afspraak verandert, kan daar later vandaag verwarring of onenigheid over ontstaan.

TWEELINGEN

Stoorzenders kunnen je van de wijs brengen. Bedenk werkzame oplossingen voor beperkingen. Over geld kan ruzie ontstaan, als jij of jouw partner te veel uitgeeft. Ups en downs zijn mogelijk, evenals teleurstelling over iemands houding.

KREEFT

Je bedenkt slimme oplossingen voor de problemen die zich aandienen. Je gedachten kunnen afdwalen naar je liefdesleven en dat zal ten koste gaan van je concentratievermogen. Sta klaar om iemand een handje te helpen.

LEEUW

De kosmos kan voor een ingewikkelde trend zorgen op deze laatste dag van de maand. Misschien moet je jouw prioriteiten herzien als je haatgevoelens hebt opgebouwd over zaken die steeds veranderen. Je kunt gedwongen worden iets te beslissen.

MAAGD

Blijf ver van machtsspelletjes, nu zelfs uitstekend werk teniet kan worden gedaan door de eerstvolgende in hiërarchie. Voorkom dat jou iets te verwijten valt en strijk degenen die het voor het zeggen hebben niet tegen de haren in.

WEEGSCHAAL

Reizigers die vandaag vertrekken zullen wensen dat zij dat gisteren hadden gedaan. Houd rekening met vertraging en zorg dat je bagage aan de voorschriften voldoet en niet te zwaar is. Sluit koffers af en zorg voor labels.

SCHORPIOEN

Een vorm van bedrog kan je vandaag parten spelen. Laat je niet door collega’s of vrienden beïnvloeden. Laat je evenmin afleiden van de taak die je onder handen hebt. Nieuws kan misleidend zijn.

BOOGSCHUTTER

Pas op voor temperamentvolle collega’s, anders kan de werkplek een slagveld worden. Wind je niet op over zaken die je toch niet kunt veranderen. Maak een wandeling in de lunchpauze, daar knap je van op.

STEENBOK

Ontbijt gezond voor je aan deze drukke dag begint. Je hersens zullen overuren moeten maken. Maak een lijstje van de dingen die je moet doen en zet je geheugen in voor praktische zaken. Houd je gedachten bij je werk.

WATERMAN

Een creatieve uitdaging kan voor moeilijkheden zorgen en schrijvers kunnen met een schrijversblok te maken krijgen. Te snelle besluiten brengen meestal niet het gewenste resultaat. Geen dag om te speculeren of te gokken.

VISSEN

Emoties kunnen een grote rol spelen in elke vorm van communicatie. Voorbereidingen voor de komst van een baby kunnen een aanvang nemen. Je zult plezier beleven aan de inrichting van de babykamer en de aanschaf van kleertjes.

