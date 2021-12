Premium Het beste van De Telegraaf

Brein & Body Hoe zit het nou echt met die decemberkilo’s?

Door Anouk de Groot Kopieer naar clipboard

Van een kerstbrunch naar een uitgebreid diner met daaropvolgend een heerlijk toetje en genoeg drank. Tijdens de feestdagen genieten we van veel en lekker eten, maar het kan dan soms best confronterend zijn als we in januari weer op de weegschaal staan. Hoeveel kun je daadwerkelijk aankomen tijdens de feestdagen? We bespreken het met Iris Groenenberg, expert Voeding en Gezondheid bij het Voedingscentrum.