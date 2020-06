Daghoroscoop 13 juni

VANDAAG JARIG

Door toedoen van de planeten kunnen uw partner en u uit elkaar drijven omdat u veel zaken totaal anders ziet dan de ander. Het zal uw uitdaging zijn de kloof te overbruggen en dat zal aanvankelijk niet makkelijk zijn. Degenen die de kost verdienen kunnen een vervelende ervaring opdoen.

ZONDAG JARIG

Vooral in de zomermaanden zal het financiële plaatje er gezond uitzien, beter dan in het voorjaar. U zult zich van alles kunnen permitteren en anderen zullen u zien als iemand die het breed kan laten hangen. Daarbij moet uw voorkomen en gedrag wel onberispelijk zijn en blijven.

RAM

Reizigers kunnen voor onvoorziene onkosten komen te staan; een reis valt duurder uit of het amuseren van gasten loopt in de papieren. Hoewel u goed overweg kunt met uw partner kan iemand deze relatie dit weekend verzieken.

STIER

U kunt ernaar verlangen een tijdje alleen te zijn als uw sociale leven rustiger wordt. Een druk leven eist nu en dan z’n tol. Wijdt u aan een hobby of ga naar buiten. U kunt besluiten u na rijp beraad deze zomer te binden.

TWEELINGEN

Sluit u aan bij het tempo waarop activiteiten plaatsvinden. U woont uzelf uit als u uw energie in teveel dingen tegelijk steekt. Boosheid is slecht voor de gezondheid; ontspan in het weekend. Een kind kan u met trots vervullen.

KREEFT

Een prima weekend om thuis de handen uit de mouwen te steken. Straal succes uit, ook al voelt u dat misschien niet zo. Wees dapper, uzelf en eerlijk. Besef dat familie het recht heeft te weten waar ze met u aan toe zijn.

LEEUW

Uw stemming kan net zo op en neer dansen als uw banksaldo. Het is maar goed dat uw praktische geest u in staat stelt altijd weer aan geld te komen. U kunt voor een gunstige wending te zorgen als er moeilijkheden ontstaan.

MAAGD

Ook al hebt u al uw zaken niet geheel in de hand, dat hoeft geen reden te zijn u onveilig te voelen. Dankzij uw praktische intelligentie doorziet u moeilijke situaties. Vel niet te snel een oordeel. Financieel ligt u op koers.

WEEGSCHAAL

Hoewel u zich de ene dag aan uw budget weet te houden kunt u de volgende dag uw geld over de balk gooien. Tenzij uw partner alles goed vindt of steenrijk is kan er ruzie over geld ontstaan. Geen moment om een gunst te vragen.

SCHORPIOEN

Verfraai uw woonomgeving, maar reserveer ook tijd voor yoga of meditatie. Wees uzelf en pak zaken op uw eigen wijze aan, dan komt u snel vooruit. Beteugel uw neiging tot buitensporigheid, ook als geld voor het grijpen ligt.

BOOGSCHUTTER

Zowel thuis als in uw werk voltrekken ontwikkelingen zich snel en positief. Partners hoeven het niet per se eens te zijn over elk belang. Probeer dit weekend ook aan uzelf toe te komen en voel u niet gedwongen iets te doen.

STEENBOK

Open nieuwe communicatielijnen en neem ondanks tegenwerking deel aan gezamenlijke bezigheden. Denk positief ook al worden afspraken misschien niet nagekomen. Een verrassende ontwikkeling zal in uw voordeel zijn.

WATERMAN

Negatieve opmerkingen kunnen pijn doen maar tevens een vloedgolf van ideeën losmaken. Reserveer de avonduren voor ontspanning. Uit minder kritiek op gewoonten van een naaste. Houd rekening met onverwacht bezoek.

VISSEN

Uw intuïtie is uw bondgenoot, vooral in uw carrière. Door steeds uzelf te zijn komt alles op z’n pootjes terecht. Probeer in eet- en drinkgewoonten bescheiden te zijn. Plan een romantische afspraak; u kunt een ongewoon verzoek krijgen.