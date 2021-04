Dit zijn de leukste digitale musea-uitjes met kids!

Het Prehistorisch dorp in Eindhoven

Het museum organiseert de hele week creatieve workshops voor jong en oud. Zo kun je zelf boter maken, een pot maken van klei of kleurplaten maken. Daarnaast wordt er een speurtocht georganiseerd waarmee je terug reist naar historische scènes van wel 15.000 jaar geleden. Als laatst kun je voor een dag archeoloog worden: knutsel of bouw iets uit het verleden.

Anne Frank Huis Amsterdam

Op zondag 25 april om 14:00 uur organiseert het Anne Frank Huis in Amsterdam een digitale tour speciaal voor families. Kijk 360 graden om je heen om de onderduikplek te bezichtigen. De toegang is gratis en er is zelfs een mogelijkheid om vragen te stellen. Daarnaast kun je je kinderen dagelijks meer leren over Anne Frank door de voorleesverhalen.

Kinderboekenmuseum Den Haag

In de Verhalenreis van het Kinderboekenmuseum in Den Haag brengt de Verhalendame prachtige boeken tot leven. In korte video’s geeft de Verhalendame een eerste indruk van een verhaal, waarna je het boek zelf kunt gaan lezen. Meeluisteren met de verhalen kan elk uur van de dag, want deze online activiteit is gratis en dagelijks geopend.

Naturalis Leiden

Met Freek Vonk op avontuur bij museum Naturalis in Leiden! Bewonder topstukken als de T-rex wanneer je maar wilt, want het online museum is dagelijks geopend. Naast livestreams met experts en online rondleidingen organiseert het museum veel creatieve activiteiten: een eigen museum maken, een speurtocht, een superdier knutselen en nog veel meer!

Kleuren en tekenen bij verschillende musea

Verschillende musea organiseren online activiteiten voor creatieve kids die van kleuren en tekenen houden. Zo kun je dagelijks tekenen bij het Museum Arnhem: speciaal voor Museum Arnhem hebben 6 Nederlandse kunstenaars een kleurplaat ontworpen die jij kunt maken. Bij het Museum Henriette Polak in Zutphen kun je zelfs t/m 9 mei een lente kleurplaat maken. Het Nederlands Steendrukmuseum in Valkenswaard organiseert een tekenwedstrijd voor kinderen t/m 12 jaar.

En... er zijn nog véél meer online museumactiviteiten: kijk hier voor een overzicht!