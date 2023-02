Anna’s (69) hartoperatie mislukte: ’Ik was uitgeput’

Wat is jouw levenswijze en hoe houd je het vol?

„Voor mijn operatie leefde ik een actief leven. Ik sportte veel, sprak vaak met mijn vrienden af en maakte verre reizen. Totdat ik mij op een dag niet zo lekker voelde. Mijn aderen bleken verstopt en er moest een openhartoperatie komen. Maar tijdens die operatie werd een onomkeerbare fout gemaakt: de bypasses waren te kort en trokken vacuüm. Ook werd een zenuw bij mijn long doorgesneden, waardoor de long niet meer goed functioneerde. Ik voelde mij verschrikkelijk en kwam er dus veel slechter uit dan dat ik erin ging.

Ik was lange tijd uitgeput en kon ’s nachts niet zonder zuurstofapparaat. Van mijn actieve leven was weinig over. Ik kon niet anders dan veel thuis zitten en boekjes lezen. Dat klinkt misschien leuk, maar is eigenlijk heel frustrerend. Je wil van alles doen, maar dat kun je gewoon niet. Mijn vrienden en lieve hondje hebben mij echt door deze periode heen gesleept.

Na twee maanden kreeg ik stands en pas een jaar later werd ik geopereerd aan mijn long. Vanaf toen kon ik, tot mijn grote opluchting, weer werken aan mijn fitheid. Helaas sloten de sportscholen op dat moment hun deuren door corona en vond ik geen goed alternatief dat bij mij en mijn leeftijd paste. Zodoende richtte ik Sixty Up Force op: een digitaal platform waarmee ouderen op een deskundige en inspirerende manier fit kunnen blijven door middel van krachttraining en balanslessen.

En zo ben ik weer fit én ondernemer geworden! Dat had ik nooit verwacht, want wie begint er nou in godsnaam op z’n zeventigste een eigen bedrijf?

Hoe dan ook, ik ben weer een heel tevreden en actief mens. Goed voor mijzelf zorgen vind ik nu wel extra belangrijk. Rust, gezonde voeding, beweging, krachttraining en frisse lucht zijn de focuspunten in mijn leven.”

Hoe ziet jouw eetpatroon eruit?

„Ik begin de dag altijd met een glas granaatappelsap. Daar zitten veel antioxidanten in en die helpen tegen hartziekte, diabetes en een te hoog cholesterol.

Als oudere moet ik hard werken om mijn spiermassa te behouden. Daarom is het belangrijk dat ik genoeg eiwitten binnen krijg, want die zijn goed voor je spieren. Zo eet ik ’s ochtends vaak yoghurt of skyr en staat er ’s avonds meestal een stukje vlees of vis op tafel.

Verder probeer ik niet te veel koolhydraten en suikers binnen te krijgen. Die kunnen bij een overschot namelijk ontstekingen veroorzaken, en dat wil ik er met mijn medische gesteldheid niet bij hebben. Ik vind het wel belangrijk om te genieten van eten en om niet vast te zitten aan structuren of systemen, daar word ik kriegel van.”

Zit jij op dit moment op je streefgewicht?

„Ja, zeker. Ik weeg nu 72 kilo. Eten beheerst mij niet, maar ik vind wel dat er een maximaal gewicht moet zijn. Ik wil er mooi uitzien en in mijn kleren passen.”

Hoe kijk je aan tegen roken en het drinken van alcohol?

„Roken heb ik nooit gedaan. Drinken doe ik in het dagelijks leven ook niet, maar bij feestjes maak ik een uitzondering. Dan feest ik alle kanten op en drink ik zoveel als ik maar wil! En dat kunnen best veel glazen zijn.”

Gebruik je medicijnen of voedingssupplementen?

„Voorheen was het al veel als ik één paracetamol per jaar nam. Ik neem nu nog steeds zo min mogelijk medicatie, maar heb bijvoorbeeld wel bloedverdunners en cholesterolverlagers nodig.

Daarnaast bezoek ik regelmatig een alternatieve arts. Zij kijkt dan welke vitamines en mineralen ik kan gebruiken. Ik geloof heel erg in preventieve gezondheid en vind dat je klassieke en alternatieve geneeskunde met elkaar moet verbinden.”

Wat is jouw grootste valkuil?

„Soms neem ik niet genoeg rust en ben ik erg moe. Dan eet ik meer suiker en ga ik lekker niet sporten. Ik pak het daarna wel weer op, maar dat kan best een paar dagen duren. In de tussentijd trek ik dan van alles uit de ijskast en eet ik zo een rol koekjes op.”

Wat is je grootste zonde?

„Friet met stoofvlees vind ik echt fantastisch lekker. Dat eet ik wel maar twee keer per jaar, samen met een vriendin die dat net zo lekker vindt. En binnenkort is het weer zover! We gaan dan samen naar een patatzaak in Amsterdam. En dit keer gaan we ook nog van die gekke bubbelthee drinken, want dat is toch in de buurt. Alle rotzooi in één keer, haha!”

Zie je nog verbeterpunten?

„Eigenlijk niet. Ik heb het gevoel dat mijn leven heel erg in balans is. Maar daar heb ik wel hard voor gewerkt. Toen mijn moeder overleed, die altijd alleen maar aan anderen dacht en alles voor iedereen deed, dacht ik: je ligt daar nu toch alleen; niemand gaat met je mee de kist in.

Ik besefte daardoor dat het héél belangrijk is om te weten wat mij voldoening geeft. Daarna kun je pas echt goed voor een ander klaarstaan. Sinds ik mij dat realiseer en goed naar mijn eigen gevoel luister, ervaar ik mijn leven als heel rijk.”

Hoe vaak sport je en wat doe je?

„Ik doe twee keer per week krachttraining: één keer alleen en één keer met een vriendin samen. We doen dan oefeningen uit mijn eigen programma. Als een van ons soms in het buitenland is, sporten we via internet alsnog samen. Daarnaast doe ik wekelijks aan critical alignment yoga.

Samen sporten vind ik heel leuk. Alleen sporten kost mij meer moeite; daar mis ik dan toch wat discipline. Maar dan denk ik aan mijn hoogzwangere dochter en krijg ik het toch voor elkaar. Over tien jaar wil ik namelijk nog steeds fit zijn en met mijn kleinkind kunnen spelen!”

Merk je dat je anderen hiermee inspireert?

„Dat hoop ik wel. Ik heb immers – dankzij mijn onderneming – van mijn zwakte mijn kracht gemaakt en ben heel positief ingesteld. Zo had ik de mislukte operatie mijn leven kunnen laten beheersen, maar dat heb ik niet gedaan. Ik koos ervoor om te werken aan mijn eigen vitaliteit. Ik heb hier veel energie en vreugde uitgehaald en merk ook dat mensen om mij heen dat erg waarderen.”

Wat is jouw gouden tip voor gezond leven?

„Ik zou tegen iedereen willen zeggen: doe ook krachttraining! Zo behoud je je spiermassa. Dat is echt essentieel voor vitaal ouder worden. Maar doe het wel onder professionele begeleiding en richt je op de spiergroepen die je als oudere het hardst nodig hebt. Spierkracht zorgt er voor dat je alle dingen waar je plezier aan beleeft, kunt blijven doen.”

