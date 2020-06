Willeke (59): Die grote lippen en billen vind ik maar niets

Voel jij je leeftijd?

„Ik ben 59, maar zo voel ik mij niet! Ik kan alles nog en voel mij nog helemaal niet oud. Ik heb net nog allerlei vrijwillige optredens achter de rug voor ouderen. Er zit nog genoeg leven in mij. Ik denk dat ik ergens ben blijven hangen op de leeftijd van 39 en dat vind ik helemaal prima. Er zijn mensen jonger dan ik die ernstig ziek zijn en misschien niet eens de 59 zullen halen. Dus ik ben gewoon heel dankbaar dat ik er nog ben en gezond ben. Elke dag is er weer één extra!”

Heb jij beautygeheimen?

„Voor mijn frons heb ik weleens botox genomen. Voor de rest heb ik helemaal niets laten doen en dat ben ik ook niet van plan. Ik ben er bang voor geworden en kan alleen maar denken aan wat er allemaal mis kan gaan. Die grote lippen en billen van tegenwoordig vind ik maar niets. Bij mij is alles puur natuur.”

Schatten mensen je vaak op leeftijd?

„Nee absoluut niet! Altijd jonger.”

Wat vind je het mooist aan jezelf?

„Mijn karakter. Ik heb een heel zacht karakter en ben een goed persoon. Ik ben behulpzaam naar iedereen. Als ik bijvoorbeeld een dakloze tegen kom, geef ik hem/haar wat geld. Geld boeit mij niet en er zijn mensen die het veel harder nodig hebben dan ik. Ik vergeet mijzelf ook wel eens hierdoor, omdat ik liever anderen help. Af en toe is dit weleens moeilijk voor mijzelf, maar toch vind ik deze eigenschap het mooiste aan mezelf. Omdat ik vind dat je niet altijd aan jezelf moet denken, als er zo veel andere dingen zijn op de wereld waaraan je ook kan denken, en waarvoor je echt iets kan betekenen.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik vind dat ik het recht niet heb om met iets minder blij te zijn; ik ben gezond en kan alles nog doen wat ik wil. Ik moet van mezelf tevreden zijn met wie ik ben en hoe ik ben. Ik treed vaak vrijwillig op voor mensen met een beperking of mensen die voor altijd in een rolstoel zitten. Daardoor word ik zo enorm dankbaar dat ik kan lopen en gezond ben. Want het kan ook heel anders zijn.”

Waarmee complimenteren mensen jou?

„Met mijn kleding en karakter! Als ik ergens optreed, heb ik altijd nette kleding aan. Ik ben echt van de kleding en vind klassieke outfits schitterend: mooie colbertjes, jurkjes, goeie schoenen, mooie tassen... Ik wil er ook echt staan. Wanneer ik niet op het podium sta, is het een tandje minder: als ik bijvoorbeeld bij de paarden ben, draag ik een trui en spijkerbroek.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Ik heb niet echt dromen, maar het enige wat ik echt wil is gelukkig zijn. Ik woon in een hele mooie woonwagen met de paarden voor de deur en ik doe alleen maar leuke dingen. Toen ik heel klein was zei ik al: ’Ik word later zangeres’. En nu is dat ook gelukt. Ik zing van jazz tot country, zowel in het Nederlands als Engels. Optreden - en dan voornamelijk voor ouderen of mensen met een beperking - geeft mij zo’n voldoening.”

„Soms organiseer ik ook dagen waarop ouderen of kinderen met een beperking kunnen langskomen en met de paarden kunnen zijn. Dat maakt mij zo blij. Dus ik ben wel op een punt dat ik echt kan zeggen: ’Ik ben gelukkig’. Ik ga fluitend naar mijn werk en doe het allemaal uit liefde. Zolang ik het kan, wil ik dit werk blijven doen. Daarbij heb ik een geweldige partner en kinderen. Wat zou ik nog meer moeten wensen?”

Wat houdt je jong?

„Positiviteit. Ik ben positief en geniet van het leven!”

Heb je een levensles die je wil delen?

„Blijf positief en wees - als je gezond bent - daar dankbaar voor!”