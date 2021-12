Help, mijn kalkoen past niet in de oven!

En ze we zijn ook met z’n allen iets wat minder in paniek. Tijdens kerstmis 2020 waarde de dood buiten rond, onze bejaarde familieleden zaten eenzaam opgehokt en ieder kuchje kon ons laatste zijn. Inmiddels is een groot deel van ons, dankzij de vaccinaties, toch minder ontvankelijk voor de hevigste vorm van Covid. Ik heb de boom opgetuigd, mijn ouders zijn geboosterd. Ik blijf braaf de regels volgen en zet alles boven de 70 op anderhalve meter van de rest aan tafel en verder kan de kalkoen doorkomen.

En nou de rest nog in goede banen leiden… Want kerstdrama’s zijn er in alle soorten en maten en geheid dat er ook dit jaar weer de nodige akkefietjes op ons afkomen. Ik zet de mogelijkheden even op een rij. Met de nodige oplossingen natuurlijk. Want ik ben de beroerdste niet.

1. De oven is te klein

Dacht je dit keer eindelijk eens voor het echte werk te gaan en heb je een kalkoen besteld, blijkt dat beest zo immens groot dat het niet in je oven past. Ai. Wat te doen? De Britse kookboekenauteur Felicity Cloake, expert als het gaat om gebraden feestgevogelte, heeft de oplossing: hak de poten eraf. „Die steken namelijk het meeste uit. En als de kalkoen dan nog te groot is, verwijder dan ook de vleugels. Mocht je de oven ook willen gebruiken voor de bijgerechten, verpak dan de vogel na het braden in aluminiumfolie en overgiet hem voor het serveren met hete jus.” Overigens, het is even dat je het weet, het kost nogal wat tijd om een kalkoen gaar te braden. Bij Boers en Boers, waar je de allerlekkerste kalkoenen van de wereld kan bestellen, hebben ze het over al gauw 2½ uur oventijd (kijk ook even op de site voor tips tegen droog vlees en voor leuke recepten voor bijgerechten). Ben je nou toch te laat begonnen en zijn je gasten inmiddels hangry van het wachten; haal het beest dan uit de oven en snijd alvast wat van het borstvlees eraf. Dat is vaak als eerste gaar. Serveren op een toastje en schuif de rest terug de oven in.

2. Onverwachte vegan aan tafel

Wel jammer dat dat ene nichtje van de vier gasten die je mocht uitnodigen ineens veganist is geworden. Daar sta je dan met je gebraden kalkoen. En je kunt niet eens even een eitje voor haar bakken of het kaasplankje vast voor d’r neus schuiven, want ‘nee hoor tante, dat is ook allemaal dierenleed.’ Voorkom een preek die je hele maaltijd verziekt; zet haar in een hoekje met haar eigen vegan pie. Die heb je namelijk standaard in je vriezer voor noodgevallen als deze, want ze blijven ingevroren maanden goed. Beter mee verlegen, dan om verlegen, zou mijn oma zeggen. Nog niet in huis? De supermarkten zijn nog open.

3. Ome Piet gelooft in complottheorieën

Denk niet dat je je vrienden en familieleden kent. Laatst overkwam het me zelf nog. Ik had een afspraak in de horeca met een oude kennis en die appte dat hij niet naar binnen mocht. Geen QR-code… Als ik het van iemand niet had verwacht… Check van tevoren of je gasten zich hebben laten vaccineren en neem een weloverwogen beslissing. Hoe dol ben je op ome Piet? Dol genoeg om hem er per se bij te willen hebben, vraag dan alle gasten om van te voren een test te doen (vindt onze overheid sowieso een goed idee) en wees extra zorgvuldig met de maatregelen (handen wassen, mondkapjes, afstand bewaren). Maar mocht je dat te veel gedoe vinden; het is jouw huis en jij bepaalt de regels. Liever geen ongevaccineerde aan tafel, dan is het je goed recht om de uitnodiging aan ome Piet in te trekken. En ja, juist liever geen gevaccineerden aan de kerstdis, want die zijn uitgerust met een chip waardoor Rutte ons allemaal kan bespioneren, dan mag je er dus ook voor kiezen alleen mensen die niet zijn gevaccineerd uit te nodigen en je gevaccineerde neef buiten de deur te houden. Helemaal prima. Lekker doen wat je niet laten kan. (Maar dan niet straks gaan mauwen om een ic-bed).

4. Als de drank in de man is…

(Of vrouw) kan de boel gierend uit de hand lopen. Ik weet waar ik het over heb. Ooit hadden we een kerstetentje waarbij een van de gasten ineens besloot dat het een goed idee was om de strategische kwaliteiten van Adolf Hitler te benoemen: ‘het was een nare man, maar een groot krijgsheer’ (en dat dan met dubbele tong). Het werd echt superongezellig. Wat te doen om te voorkomen dat het gesprek tijdens jouw gezellige diner ontspoort? Go easy on the boose! Zorg dat je veel meer lekker alcoholarm bier in huis hebt, dan ‘gewoon’ bier (ik ben zelf enorm fan van Vrijwit 0,5%), serveer geen bubbels, want die drinken mensen als limonade, en maak ‘slappe’ cocktails (een half borrelglaasje gin in plaats van een hele in de tonic). Truc die ik ooit leerde als barvrouw: voeg de alcohol als laatste toe, dus bovenop de tonic in plaats van hem als eerste in het glas te schenken. Dan lijkt het of er meer drank in zit. En zet geen flessen wijn op tafel (wel water!), maar schenk zelf bij. Een glas per gang, of zelfs per twee, is echt voldoende.

5. En nou naar huis

Je hebt twee dagen in de keuken gestaan, de hele avond de boel in de gaten gehouden. Je bent gesloopt. Nog even een half uurtje voor jezelf. Dat is alles wat je vraagt. En dan blijkt de visite niet weg te branden… Wijlen mijn opa loste dat op door tegen oma te zeggen: ‘Schat, kom we gaan naar bed. Die mensen willen naar huis.’ Ik blijf het een topopmerking vinden. Geen wijn meer inschenken (verstop de flessen!), wil ook nog weleens helpen, maar het is ook helemaal prima om te zeggen: ‘jongens, ik ben moe. Ik wil naar bed. Maar ik houd nog steeds heel veel van jullie.’

Fijne feestdagen. Geniet ervan!