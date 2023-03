Renate (45): ’Ik vind mezelf nu veel leuker dan voor de kanker’

Voel jij je zo jong/oud als dat je bent?

„Veel jonger, over twee weken word ik 46 jaar. Ik kan het me bijna niet voorstellen. Toch voel ik me jonger en krachtiger dan ooit. Ik heb mezelf teruggevonden tijdens de zwaarste periode van mijn leven. In 2019 kreeg ik de diagnose borstkanker. Ik voelde al een tijdje een knobbel tegen mijn arm aandrukken. Ik had wel vaker opgezette klieren, waardoor ik het niet meteen alarmerend vond. Achteraf gezien heb ik er veel te lang mee rondgelopen. Na mijn bezoek aan de huisarts volgden allerlei onderzoeken en een PET-scan. Ik bleek een enorme tumor met uitzaaiingen naar mijn oksel te hebben.”

„Zo’n diagnose zet natuurlijk heel je leven op z’n kop. Ik ben een jaar lang intensief behandeld. Het is ontzettend zwaar geweest, maar het heeft me ook veel gebracht. Door de chemotherapie verloor ik al mijn haar. Ik was doodziek, maar wilde dit niet uitstralen. Ik ging niet met een pruik of chemomuts rondlopen. Daarom besloot ik zelf aan de slag te gaan met wat sjaals. Ik wikkelde ze over elkaar heen in de hoop wat volume te creëren. Andere vrouwelijke kankerpatiënten reageerden superenthousiast. Er was meteen veel vraag naar. Inmiddels verkoop ik via mijn website The Head Up Club allerlei verschillende hoofddeksels. Ik hoef nog maar vijftien uur per week te werken als tandartsassistente en kan de rest van mijn tijd besteden aan mijn eigen bedrijfje. Ik vind het fantastisch om te doen! Het klinkt misschien gek, maar ik zou de tijd niet willen terugdraaien. Ik vind mezelf nu zoveel leuker dan voor de kanker. Als ik moest kiezen, zou ik het allemaal nog een keer doorstaan. Zonder mijn ziekteproces had ik nooit dit bedrijf en zoveel mooie connecties en vriendschappen opgebouwd.”

Heb je een beautygeheim?

„Ik gebruik geen specifieke producten, maar er zijn wel bepaalde beautyrituelen die ervoor zorgen dat ik lekkerder in mijn vel zit. Zo ga ik nooit de deur uit zonder mijn winged eyeliner en lippenstift. Ik voel me zoveel mooier als ik dat op heb. Ook draag ik tegenwoordig bijna altijd een hoofddeksel. Zonder voel ik me kaal. Bovendien heeft mijn haar nu zo’n rare tussenlengte waar ik eigenlijk niet zoveel mee kan.”

Schatten mensen jou op de juiste leeftijd?

„Nooit, mensen kunnen het haast niet geloven als ik aangeef dat ik een 45-plusser ben. Ik heb genoeg rimpels, dus moet het vooral van mijn uitstraling hebben. Ik zie er verzorgd uit en hoor van anderen dat ik energie en positiviteit uitstraal. Daardoor oog ik jonger.”

Wat vind je het mooiste aan jezelf?

„Nadat ik mijn haar ben verloren, heb ik een diepe waardering voor mijn gezicht gekregen. Voor de kanker was ik heel erg onzeker. Gek genoeg voelde het voor mij heel bevrijdend om mijn haar te verliezen. Sommige vrouwen ervaren het als traumatiserend, maar mij maakte het juist zelfverzekerd. Het voelde net alsof ik mijn masker had afgezet.”

Waarmee ben je minder blij?

„Ik krijg anti-hormonale therapie als onderdeel van de genezende behandeling. Het verkleint de kans dat de kanker terugkomt, maar het heeft ook allerlei vervelende neveneffecten. Het maakt mijn huid slapper en het zorgt ervoor dat ik wat ben aangekomen. Het is slechts vier kilo, toch zit ik daardoor minder lekker in mijn vel. Na twee mislukte reconstructies is mijn linkerborst ook compleet verminkt. Ik sta op de wachtlijst voor een volgende reconstructie, maar dit alles heeft er wel voor gezorgd dat ik minder tevreden ben met mijn lichaam.”

Ben je waar je had willen zijn?

„Zeker, ik had nooit van dit leven durven dromen. Voorheen was ik nooit zo met mijn toekomt bezig, maar nu heb ik zoveel dromen en ambities. Ik zou het bijvoorbeeld fantastisch vinden om een fysieke winkel te hebben waar ik mijn klanten kan ontvangen en adviseren. Ook zou ik nog graag een grote reis willen maken. Vroeger liet ik alles op z’n beloop, maar nu ben ik veel bewuster bezig met mijn eigen groei.”

Heb je een levensles?

„Na een tegenslag is het niet eenvoudig om de kracht en moed te vinden om door te gaan. Toch ben je veel sterker dan dat je zelf denkt. Ik denk dat ik daar het voorbeeld van ben. Zit het even tegen? Zet je schouders er dan onder! Het leven heeft zoveel te bieden.”

