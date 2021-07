Suzan verhuisde naar Bonaire: ’Toen gooide corona roet in het eten’

„Emigreren wilden we al langer, maar waarheen? Australië was te ver, Spanje economisch instabiel en Curaçao te druk. Ons oog viel op Bonaire. Mooi weer, niet zo massaal en nog Nederlandstalig ook!

Nieuw huis

Al na een dag op het eiland wisten we: dit werd ons nieuwe thuis. Via via kwamen we in contact met de eigenaar van Wanapa Lodge, die mensen zocht om de boel te runnen en de villa op het erf af te maken. In Nederland had ik een leidinggevende functie en Danny een klusbedrijf… match!

Eind februari 2020 maakten we de oversteek. We begonnen vol goede moed, maar toen gooide corona roet in het eten. Vervelend voor de zaak, maar stiekem fijn voor ons. Nu konden we in alle rust het eiland ontdekken.

Bonaire is een onderwaterparadijs. Mijn man duikt regelmatig en aan het eind van de vrijdagmiddag barbecueën we vaak op het strand. Iedereen kan aansluiten of afhaken. Dat spontane is zo fijn hier. Plannen doen we niet en dat geeft rust.

Ik denk dat we er goed aan hebben gedaan om te vertrekken uit Nederland nu de meiden nog jong zijn. De eerste weken vroegen ze nog wanneer we weer naar huis gingen, maar nu voelen ze zich hier helemaal thuis. Sterker nog: ze spreken al vloeiend Papia-mentu! Het helpt dat ze op een lokale school zitten. Dat hebben we expres gedaan, want als ze alleen met expat-kinderen in aanraking komen, raken ze om de zoveel jaar hun vriendjes kwijt.

McDonald’s

Wij zijn niet van plan Bonaire ooit te verlaten. Ook al mis ik mijn familie en vrienden. Mijn zusje is hier met haar gezin geweest, maar verder heb ik iedereen al meer dan een jaar niet gezien. O, en ik mis McDonald’s. Ik weet dat mensen soms Big Macs in hun handbagage stoppen. Binnenkort gaan we een paar weken naar Nederland… misschien ga ik dat dan ook wel doen.”

