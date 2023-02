Premium Het beste van De Telegraaf

VROUW Magazine ’Als ik uitging, voelde ik me Assepoester: zodra ik de deur uit was, begon de klok te tikken’

Door Fidan Ekiz

’De filosofie van de liefde is mij nog altijd onduidelijk’ Ⓒ Stef Nagel

Fidan Ekiz is presentatrice, schrijfster en moeder van een zoon. In de liefde gaat ze voor alles of niets.