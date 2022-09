Nog geen 30 maar al wel botox of fillers: vind jij dat kunnen?

Uit onderzoek van Erasmus MC blijkt dat het aantal fillerbehandelingen van 2016 tot en met 2019 met 17,5 procent is gestegen. In 2016 werden er 390.000 cosmetische ingrepen gedaan, waaronder botox en in 2019 steeg dat aantal naar 450.000. Volgens het Erasmus MC is de gemiddelde leeftijd van mensen die kiezen voor zo’n ingreep 43 jaar.

Normaal of niet?

Goed om te weten is dat botox niet gevaarlijk is, mits het op een goede manier wordt toegepast. Onderzoeker Tom Decates van het Erasmus MC stelt tegen Medicalfacts dat het daarom belangrijk is dat patiënten goed uitzoeken of een arts bekwaam is. Maar moet je er in het algemeen aan beginnen? Roxanne Kwant vertelt in VROUW Glossy YOUNG dat ze onder andere haar lippen eens gedaan heeft en in haar fronsrimpel een prikje heeft laten zetten. Zij staat er dus niet negatief tegenover, maar dat geldt niet voor iedereen: op Twitter laten veel mensen het weten zonde te vinden.

Reactie

Rianne vindt het jammer als dertigers botox gebruiken.

Twitteraar @ShyMoon is het met Roxanne eens: lekker doen waar je zelf zin in hebt.

Zonde van het geld, vindt Bianca. Maar naast dat zou ze ook geen tijd hebben voor de bijkomende vervolgafspraken.

Ishara ziet wel eens leeftijdsgenoten met botox, waardoor ze niet meer begrijpt of comestische ingrepen de norm zijn.

Zijn botox en fillers dé oplossing om er jong en aantrekkelijk uit te zien? Jerry vindt van niet.

Praat mee

