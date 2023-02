Wat vind jij? Praat mee: Moeten we in Nederland minder moeilijk doen over pijnbestrijding tijdens de bevalling?

Door Babette Bouwman Kopieer naar clipboard

Ⓒ Getty Images

Pijnbestrijding bij de bevalling is in Nederland een veelbesproken onderwerp. Op Twitter (zie hieronder) valt te lezen dat toekomstige moeders vaak druk van buitenaf ervaren om zo natuurlijk mogelijk te bevallen. Daarnaast is de wens voor pijnbestrijding er soms wel, maar is de uitvoering hiervan niet mogelijk door een tekort aan medisch personeel. Na een artikel van Nu.nl, waarin gesteld werd dat mindfulnesstrainingen leiden tot ’betere bevallingen’, laait de discussie opnieuw op. Wat vind jij? Moeten we in Nederland minder moeilijk doen over pijnbestrijding tijdens de bevalling?