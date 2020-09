’Zeker niet willekeurig, daar blijk ik te ijdel voor’

Terwijl mijn vrouw, in een jurk die ze het liefst zo snel mogelijk wegmoffelt in de hoop om snel weer ’haar eigen kleren’ te kunnen dragen, naast mij in de auto stapt, geef ik gas met mijn maagdelijk witte sneakers, daarboven mijn frisgewassen spijkerbroek en mijn recent aangeschafte polo. Op de achterbank, voor het eerst, ons derde gezinslid. Ruim drie uur eerder is hij geboren, onze zoon. In het bevalcentrum. Dik na middernacht vond de heenrit plaats. Toen nog met z’n tweetjes. Op de achterbank lag de ’vluchttas’, die moet worden meegenomen wanneer het nieuwe leven zich aandient.

Uitverkoop

Volledig tegen alle adviezen in stond die niet al weken klaar. En dus sta ik alles bij elkaar te rapen het moment waarop de verloskundige vanuit onze slaapkamer belt met het bevalcentrum. We blijken daar direct welkom. Fijn, maar wat moest er ook alweer allemaal mee? Mijn vrouw reikt tussen de weeën door een stapeltje kleren aan. Zelf gris ik het een en ander uit de kast. Volstrekt willekeurig? Zeker niet! Daar blijk ik te ijdel voor. Sterker nog, ik heb al weken een helder beeld voor ogen hoe wij voor het eerst met onze spruit thuiskomen. En ja, ik zie daarbij ook precies wat ík aan heb.

„Zo, even je mooie kleren aangetrokken, knappe papa?” hoor ik nog geen anderhalf uur na de geboorte van onze kleine. Oeps. Betrapt. Gelukkig blijft ze positief: „Leuke polo.” Ja, die is nieuw. Paar weken geleden gekocht. in de sale uiteraard. Mannen die het volle pond betalen voor hun kleding snap ik niet. Vrouwen overigens ook niet. Waarom zou je dat doen? Iets wat je goed staat, staat ook goed als die kleur niet ’in de mode’ is. Ik sla liever mijn slag tijdens de uitverkoop. Niet om minder uit te geven, wel om dubbel zoveel te kunnen kopen. Dé modetrends gaan dan ook aan mijn neus voorbij. Je hoeft mij niet te vragen welke kleur in de mode was in 2020. Nee, van deze zomer blijft me iets anders bij. Inderdaad: dat ik vader werd.

